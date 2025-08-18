Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Besuchermagnet mit Millionen-Umsatz: Übernehmen Finanzinvestoren Karls Erlebnisdörfer?

Herr der Erdbeeren: Karls-Chef Robert Dahl. Bild: Danny Gohlke/dpa
Besuchermagnet mit Millionen-Umsatz: Übernehmen Finanzinvestoren Karls Erlebnisdörfer?
Von Patrick Hyslop
Ob Marmelade, Maskottchen oder Achterbahn: Bei Karls steht alles im Zeichen der Erdbeere. Das beschert Firmenchef Dahl Hunderte Millionen Umsatz. Und der lockt Hedgefonds an.

Rövershagen.

Karls ist Kult: Karls begeistert mit seinen Erlebnisdörfern im Zeichen der Erdbeere. Karls-Chef Robert Dahl erzielte 2024 einen Umsatz von 200 Millionen Euro. Der Erfolg hat inzwischen Finanzinvestoren angelockt. Verkauft Dahl sein „Baby“ an sie?

Ob Rövershagen, Warnemünde oder im sächsischen Döbeln: Mit seinen Erlebnisdorf-Freizeitparks ist Karls an mehreren Standorten im Norden und Osten vertreten und festes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Doch haben hier bald ganz andere Herrschaften das Sagen?

Zwei Hedgefonds wollen - Dahl will aber nicht

Laut einem Bericht der „Bild“ interessieren sich zwei Hedgefonds für die Erdbeer-Parks. Vom Millionen-Erfolg wollen nun Finanzinvestoren etwas abhaben. „Zwei Hedgefonds haben sich bei uns gemeldet – einer aus den Niederlanden, der andere aus England“, so Dahl gegenüber der Zeitung.

Absicht der „Heuschrecken“: Die Firma mitsamt ihren 2300 Mitarbeitern übernehmen. Doch bei Robert Dahl beißen sie da offenbar auf Granit: „Ich verkaufe nicht. Darauf können sich meine Mitarbeiter verlassen.“

Auch eine Minderheitsbeteiligung der Investoren kommt für ihn nicht in Frage. „Finanzinvestoren wollen Ausschüttungen“, erklärt der Karls-Chef. Das würde dem Wachstum schaden. „Wir könnten dann weniger in Standorte investieren.“

Neuer Umsatz- und Besucherrekord 2025?

Im laufenden Jahr 2025 peilt er nach Zeitungsangaben einen Umsatz von 220 Millionen Euro an – obendrein mit 9 Millionen Erdbeer-Fans einen Besucherrekord.

Und die nächsten Erlebnisdörfer sind bereits in Planung: Im Sommer 2026 soll ein Park in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) eröffnen, ein Jahr später dann im oberfränkischen Plech.

Und 2028 dann der Sprung über den großen Teich: Karls goes USA. Der dortige Freizeitpark soll im kalifornischen Oxnard entstehen. (phy)

