Betrunken mit DDR-Oldtimer in Sachsen verunglückt: Motorrad-Beiwagen völlig zerlegt

In dem DDR-Oldtimer-Gespann steckte vermutlich viel Liebe, Herzblut und Geld: Doch nach einer Tour in Pirna ist der Beiwagen nur noch Schrott.

Pirna. Der 41-jährige Biker war mit seinem Oldtimer-Motorrad AWO 425 T mit Seitenwagen aus den 50er-Jahren am frühen Donnerstagabend auf der Bundesstraße 172 zwischen Pirna und Krietzschwitz unterwegs. Kurz nach dem Pirnaer Ortsausgang verlor er aber die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Er mähte mehrere Leitpfosten nieder, stieß gegen eine Barke und stürzte. Dabei löste sich der Seitenwagen, der gegen einen VW Passat (Fahrer 81 Jahre alt) und einen Dacia Jogger (Fahrerin 40 Jahre alt) knallte. Der Beiwagen ist nur noch Schrott. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens rund 10.000 Euro.

Ein Stück DDR-Motorradgeschichte

Die AWO 425 wurden in dem Awtowelo- und späteren IFA-Betrieb Simson im thüringischen Suhl gefertigt. Ab September 1950 lief die Serienproduktion an. Maßgebliche Konstrukteure der AWO 425 waren Ewald Dähn, Helmut Pitz und Michael Heise. Später liefen bis zu 20.000 Motorräder dieser Modellreihe vom Band. Zeitweilig wurden sogar auch Straßenrennmaschinen für ein Werksteam und für Privatrennfahrer in Kleinserie gebaut.

Die Polizei begutachtet die AWO 425 T aus den 50er-Jahren, mit denen der 41-Jährige verunglückt ist. Bild: Marko Förster Die Polizei begutachtet die AWO 425 T aus den 50er-Jahren, mit denen der 41-Jährige verunglückt ist. Bild: Marko Förster

Blutprobe genommen: 2,3 Promille

Die Polizei veranlasste eine Blutprobe bei dem 41-jährigen Motorradfahrer. Das Ergebnis: Er war betrunken und mit mehr als 2,3 Promille unterwegs. Die Beamten behielten deshalb seine Fahrerlaubnis ein. Sie ermitteln wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Der VW und das Motorrad wurde abtransportiert. Vor Ort waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst vom DRK und die Pirnaer Feuerwehr. (juerg)