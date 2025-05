Verschärfte Kontrollen in Sachsen: Ein Tag entlang der Grenze

Was bringen die verschärften Grenzkontrollen? Was bedeuten sie für Anwohner und Beamte? Das zu erkunden, gingen Reporter der „Freie Presse“ einen ganzen Tag lang auf Tour.

Sie sollen ein Signal sein, so sagte es der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), als er die verschärften Kontrollen an den Grenzen ankündigte. Ein Signal dafür, „dass sich die Politik in Deutschland geändert hat“. Die Kontrollen sollen dafür sorgen, dass die Zahl der Zurückweisungen nach und nach steigt. In diesem Jahr...