Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus

2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub trotzdem leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.

Chemnitz. Brückentage sind auch bei den Arbeitnehmern in Sachsen beliebt. Denn mit ein paar clever eingesetzten Brückentagen ist leicht ein Maximum an Urlaub herauszuholen. So werden aus acht eingesetzten Urlaubstagen schnell mal bis zu 16 Tage frei. Besonders rund um Ostern, zu Himmelfahrt oder im Dezember lohnt sich im nächsten Jahr der Blick in den Kalender.

Entspannt ins neue Jahr 2026

Schon zu Beginn des neuen Jahres können Sachsen durch nur einen Urlaubstag das Jahr ruhig beginnen lassen. Denn Neujahr fällt dieses Mal auf einen Donnerstag. Ein Urlaubstag am 2. Januar bringt also vier Tage am Stück – ideal für alle Sachsen, die noch ein wenig länger ausspannen möchten.

Über Ostern werden aus acht Urlaubstagen 16 Tage Pause

Auch Ostern liegt 2026 besonders arbeitnehmerfreundlich. Wie in jedem Jahr liegen die Feiertage Karfreitag (3. April 2026) und Ostermontag (6. April) vor beziehungsweise nach dem Wochenende. Wer vier Urlaubstage nimmt, hat - egal ob vor oder nach Ostern - jeweils zehn Tage am Stück frei. Wer sogar in beiden Wochen Urlaub nehmen kann, dem reichen acht Urlaubstage für 16 Tage Pause vom Job.

Beim 1. Mai lohnt ein Blick

Auch der Mai kommt mit vielen Feiertagen daher. Der 1. Mai ist 2026 ein Freitag und beschert damit allen Arbeitnehmern auch schon ohne einen Urlaubstag ein langes Wochenende. Wer da aber noch vier Urlaubstage draufpacken kann, hat mit der ganzen Woche gleich neun Tage frei.

Christi Himmelfahrt und Pfingsten im Doppelpack

Christi Himmelfahrt und Pfingsten sollten bei der Urlaubsplanung ebenfalls in den Blick genommen werden. Christi Himmelfahrt (14. Mai 2026) und Pfingstmontag (25. Mai) liegen mit Donnerstag und Montag wie jedes Jahr auf dem gleichen Wochentag. Für einen Brücken-Urlaubstag bietet sich daher der Freitag, 15. Mai, an. Wer beide Feiertage miteinander kombiniert, kann mit zehn Urlaubstagen sogar 18 Tage freie Zeit ergattern.

Pendler können Fronleichnam nutzen

Fronleichnam (4. Juni 2026) liegt wie immer auch 2026 auf einem Donnerstag. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist Fronleichnam Feiertag. Wer als Sachse dort arbeitet, könnte den Freitag als Brückentag nehmen und dadurch mit einem Urlaubstag 4 Tage enstpannen.

Buß- und Bettag: Mit zwei Urlaubstagen fünf freie Tage am Stück

Vom Buß- und Bettag (18. November 2026) profittieren hingegen nur Arbeitnehmer in Sachsen. Die werde dafür allerdings auch als einzige zur Kasse gebeten. Der Buß- und Bettag fällt immer auf einen Mittwoch im November – auf den Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag (Totensonntag), der im evangelischen Kirchenjahr der letzte Sonntag vor dem ersten Advent ist. Hier bekommt man mit zwei Urlaubstagen fünf freie Tage am Stück. Noch mehr geht mit vier Urlaubstagen: Vom 14. bis 22. November sind dann ganze neun Tage am Stück frei.

Mit wenigen Tagen in einen langen Weihnachtsurlaub

Für Heiligabend gilt das Gleiche wie für den Silvestertag - er ist kein gesetzlicher Feiertag. Je nach Unternehmen muss man dafür also oft einen ganzen oder einen halben Tag freinehmen. Heiligabend ist dieses Mal ein Donnerstag, der 1. Weihnachtstag fällt also auf einen Freitag. Wer bis Neujahr 2027, das ebenfalls auf einen Freitag fällt, Urlaub haben möchte, muss also in der Regel vier Urlaubstage nehmen, wenn für Heiligabend und Silvester jeweils ein halber Tag Urlaub genommen werden muss. Das ergibt dann mit dem auf Neujahr 2027 folgenden Wochenende elf freie Tage. Auch die Woche vor Weihnachten lässt sich übrigens oft schon mit dreieinhalb oder vier Urlaubstagen zu einer ganzen freien Woche machen. Wer sowohl vor als auch nach Weihnachten insgesamt sieben Tage Urlaub nimmt, hat sogar insgesamt 16 Tage frei, wenn für Heiligabend und Silvester jeweils halbe Urlaubstage genommen werden müssen. Sonst sind dafür acht Urlaubstage nötig. Wer in Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt arbeitet, kann mit nur einem einzigen weiteren Urlaubstag sogar noch einmal zwei Tage länger freimachen. Denn Heilige Drei Könige (6. Januar), der in diesen Bundesländern Feiertag ist, fällt dieses Mal auf einen Dienstag.

Viele bewegliche Feiertage fallen 2026 auf einen Samstag oder Sonntag

Von einigen anderen beweglichen Feiertagen haben Arbeitnehmer im kommenden Jahr aber nichts, wenn es um die Verlängerung des eigenen Urlaubs geht: So liegen der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der 2. Weihnachtstag (26. Dezember) dieses Mal jeweils auf einem Samstag. Aufs Wochenende fallen auch einige Feiertage, die nur in manchen Bundesländern gewährt werden: Das gilt etwa für den Internationalen Frauentag (8. März), Mariä Himmelfahrt (15. August), Weltkindertag (20. September), Reformationstag (31. Oktober) und Allerheiligen (1. November).

Dürfen Chefs einen Brückentag ablehnen?

Ablehnen dürfen Chefs den Brückentag übrigens nur aus betrieblichen Gründen. Andersherum dürfen Arbeitgeber aber ihre Mitarbeitenden zu Urlaub an einem Brückentag nicht verpflichten. Das sagt Arbeitsrechtsanwalt Volker Görzel. Es könne aber sein, dass Arbeitgeber und Betriebsrat so etwas vereinbart haben, zum Beispiel Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr.

Und was, wenn alle die gleichen Brückentage wollen? „Wenn mehr Arbeitnehmer Urlaub nehmen wollen, als entbehrlich sind, schreibt das Gesetz vor, dass soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden“, so der Anwalt. Das könne zum Beispiel ein schulpflichtiges Kind sein. (juerg/dpa)