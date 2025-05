BSW-Milliardenforderung: Wackelt die Mehrheit für Sachsens Staatshaushalt?

Der CDU/SPD-Minderheitsregierung läuft die Zeit beim Haushalt davon. BSW, Linke und Grüne fordern neue Kredite - aber die Union schließt das aus.

Die BSW-Landtagsfraktion hat sich am Mittwoch mit einem Forderungspaket zum sächsischen Doppelhaushalt 2025/26 in Stellung gebracht. Kostenpunkt: eine Milliarde Euro. Mit einzelnen Änderungsanträgen zum Regierungsentwurf will sich das BSW nicht aufhalten. Hier und da ein Pflästerchen aufzukleben, reiche nicht, sagte Fraktionschefin Sabine...