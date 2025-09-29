Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
in Chemnitz bekommen Eltern zwar schnell eine Geburtsurkunde, müssen aber im Schnitt fast vier Monate auf das Elterngeld warten. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
in Chemnitz bekommen Eltern zwar schnell eine Geburtsurkunde, müssen aber im Schnitt fast vier Monate auf das Elterngeld warten. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Sachsen
Bürokratie für Babys: Wohnort bestimmt Wartezeit auf Geburtsurkunde in Sachsen
Redakteur
Von Tobias Wolf
Ohne Geburtsurkunde gibt es weder Kinder- noch Elterngeld. Dresden braucht bis zu drei Wochen dafür. Chemnitz ist mit zwei Tagen zwar am schnellsten, aber beim Geld Schlusslicht.

Ein Tag oder bis zu drei Wochen: In Sachsen entscheidet der Wohnort, wie lange es dauert, bis Eltern eine Geburtsurkunde für den Nachwuchs bekommen. Während Chemnitz, Leipzig und der Vogtlandkreis mit ein bis zwei Tagen sachsenweit die schnellsten Ausgabezeiten für Geburtsurkunden haben, dauert es in Dresden derzeit zwei bis drei Wochen. Das...
