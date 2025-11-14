Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Absturz trieben Hubschrauberteile in der Mulde herum.
Nach dem Absturz trieben Hubschrauberteile in der Mulde herum. Bild: Sören Müller
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135.
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135. Bild: Sören Müller/Medienportal Grimma
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen.
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Nach dem Absturz trieben Hubschrauberteile in der Mulde herum.
Nach dem Absturz trieben Hubschrauberteile in der Mulde herum. Bild: Sören Müller
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135.
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135. Bild: Sören Müller/Medienportal Grimma
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen.
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
Bundeswehr-Hubschrauber bei Grimma abgestürzt: Darum verunglückte die Maschine
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Monatelang liefen die Untersuchungen nach dem Absturz einer von der Bundeswehr angemieteten Maschine in Sachsen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Grimma.

Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz nahe Grimma (Kreis Leipzig) ist nun klar, weshalb es zu dem Unglück kam.

Laut Informationen des Magazins „Spiegel“ ist der Absturz auf einen tragischen Fehler zurückzuführen. Die monatelange Untersuchung durch die Abteilung General Flugsicherheit in der Bundeswehr konnte demnach keine technischen Defekte oder Unregelmäßigkeiten an dem Hubschrauber vom Typ EC 135 feststellen.

Stattdessen geht man davon aus, dass die zu Trainingszwecken angemietete Maschine im Tiefflug über die Mulde flog, als sie mit den Kufen an einem in vier bis sechs Metern Höhe quer über den Fluss gespannten Stahlseil hängenblieb. Der EC 135 stürzte daraufhin kopfüber ins Wasser. Alle drei Insassen – eine Soldatin und zwei ihrer Kameraden – waren vermutlich sofort tot.

Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135.
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135. Bild: Sören Müller/Medienportal Grimma
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135.
Nach dem Absturz bergen Einsatzkräfte die Kabine des verunglückten EC 135. Bild: Sören Müller/Medienportal Grimma

Vermutungen, dass das Stahlseil Ursache des Unglücks gewesen sein könnte, gab es bereits kurz nach dem Absturz, wie die „Freie Presse“ berichtete. Nahe der Absturzstelle, am Pegelhaus Golzern, waren mehrere Drahtseile gespannt. Am dortigen Hochwassermesspunkt wird gemessen, wie viel Wasser vorbeifließt.

Warum wusste die Crew nichts von dem Seil?

Die Messung geschieht mittels einer Seilkrananlage. Eine Sprecherin des Landeshochwasserzentrums Sachsen sprach gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ im Juli von Seilen, die an der Stelle in drei bis vier Metern Höhe quer über den Fluss gespannt seien.

Ein dickeres Trageseil oben, ein doppelt liegendes Verschiebeseil darunter. An letzterem werde regelmäßig ein Messgerät ins Wasser gelassen. Auf nach dem Unglück aufgenommenen Fotos schien das dicke Trageseil zu fehlen. Laut „Spiegel“ bleibt unklar, warum die Besatzung von dem Stahlseil nichts wusste – dieses sei bereits seit Jahrzehnten an der Stelle über den Fluss gespannt.

Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen.
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen. Bild: Heiko Rebsch/dpa
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen.
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führten Stahlseile über den Fluss. Nach dem Absturz schien eines zu fehlen. Bild: Heiko Rebsch/dpa

Wie berichtet, gehörte die Hubschrauber-Besatzung zum Hubschraubergeschwader 64 aus Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Am Morgen des 29. Juli war der Helikopter mit dem Rufzeichen „Stallion 82“ zu einem Trainingsflug aufgebrochen. Gegen 10 Uhr riss der Funkkontakt zu der Maschine ab. Eine großangelegte Suchaktion begann, in deren Verlauf auch ein Eurofighter der Luftwaffe Aufnahmen mit Wärmebildtechnik anfertigte.

Nach „Spiegel“-Angaben gestaltete sich die Untersuchung des Unglücks auch deshalb als schwierig, weil die von der Bundeswehr angemieteten Hubschrauber nicht mit Flugschreibern ausgerüstet seien. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
31.07.2025
4 min.
Bundeswehr-Hubschrauber bei Grimma abgestürzt: Spielten diese Stahlseile über dem Fluss eine Rolle?
Vom Pegelhaus am Messpunkt Golzern aus führen eigentlich drei Seile über den Fluss. Inzwischen scheint eines zu fehlen.
Auch am Donnerstag gilt ein Besatzungsmitglied der in Sachsen verunglückten Bundeswehr-Maschine als vermisst. Derweil werden Spekulationen zur Unfallursache laut. Was die Luftwaffe dazu sagt.
Patrick Hyslop
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
31.07.2025
3 min.
Bundeswehr-Hubschrauber stürzt in Sachsen ab: Auch drittes Besatzungsmitglied ist tot
Nach dem Unglück am Dienstag lag das Wrack der abgestürzten Maschine kopfüber im Fluss Mulde.
Tagelang hatten Hunderte Einsatzkräfte nach einem vermissten Crewmitglied des bei Grimma abgestürzten Hubschraubers gesucht. Jetzt wurde die Leiche geborgen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel