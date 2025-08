Bundeswehr-Hubschrauber stürzt in Sachsen ab: Auch drittes Besatzungsmitglied ist tot

Tagelang hatten Hunderte Einsatzkräfte nach einem vermissten Crewmitglied des bei Grimma abgestürzten Hubschraubers gesucht. Jetzt wurde die Leiche geborgen.

Grimma. Nach dem tödlichen Hubschrauber-Unglück bei Grimma herrscht am späten Donnerstagabend traurige Gewissheit: Auch das dritte Besatzungsmitglied ist bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Das teilte die Luftwaffe auf ihrem Whatsapp-Kanal „Team Luftwaffe“ mit. „Auch das dritte Besatzungsmitglied konnte nur noch tot geborgen werden“, heißt es auf einem dort geposteten Bild. „Wir trauern um die Verunglückten und fühlen mit den Angehörigen, Freunden, Kameradinnen und Kameraden.“

Am späten Abend postete die Luftwaffe dieses Bild auf WhatsApp. Bild: Team Luftwaffe Am späten Abend postete die Luftwaffe dieses Bild auf WhatsApp. Bild: Team Luftwaffe

Die Bundeswehr bedankte sich bei den Rettungskräften, die tagelang rund um die Unglücksstelle an der Mulde im Einsatz waren.

Pistorius äußert sich am Abend

„Unsere Befürchtungen sind nun traurige Gewissheit“, zitiert das Verteidigungsministerium in einer Mitteilung am Abend Minister Boris Pistorius (SPD). „Der Tod des dritten Crew-Mitglieds erfüllt die gesamte Bundeswehr und mich mit tiefer Trauer. Ich möchte den Familienangehörigen und Freunden mein Mitgefühl ausdrücken. Wir sind in Gedanken bei ihnen und wünschen ihnen viel Kraft.“

Der Sozialdemokrat weiter: „Eine Soldatin und zwei Soldaten haben im Dienst für unser Land ihr Leben gelassen.“

Laut Militär seien nun Mitarbeiter des Psychosozialen Netzwerks, der Militärseelsorge und weitere Helfer aus den Reihen der Bundeswehr im Einsatz und unterstützen die Angehörigen und Beteiligten in diesen schweren Stunden.

„Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle sind noch nicht abgeschlossen“, heißt es abschließend. „Wir bitten weiter um Diskretion und Zurückhaltung am Absturzort. Auch um die Arbeit der noch vor Ort befindlichen Einsatzkräfte weiter ungestört zu gewährleisten.“

Tagelange Suche - auch mit Eurofighter

Am Dienstagvormittag war ein Hubschrauber vom Typ EC-135 auf einem Übungsflug nahe Grimma verunglückt. Die Maschine stürzte in den Fluss, blieb kopfüber im Wasser liegen.

Zwei Soldaten wurden noch am selben Tag tot geborgen, nach einem dritten Insassen wurde seither mit einem Großaufgebot gesucht. Zur Unterstützung war in der Nacht auf Mittwoch auch ein Eurofighter-Kampfjet mit Wärmebildtechnik im Einsatz und fertigte Luftaufnahmen an.

Spielten Stahlseile eine Rolle beim Unglück?

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar, die Untersuchungen durch den General Flugsicherheit, eine unabhängige Behörde des Luftfahrtamtes der Bundeswehr, läuft.

Holger Neumann, der Generalleutnant der Luftwaffe, erklärte am Dienstagabend: „Die sehr erfahrene Besatzung startete heute Morgen gegen 9 Uhr zu einem Trainingsflug im niedrigen Höhenband.“ Um 11.30 Uhr sei die Maschine vom Typ EC-135 dann als vermisst gemeldet worden. Den Hubschrauber hatte die Bundeswehr für Ausbildungszwecke angemietet.

Zwischenzeitlich kamen Vermutungen auf, die Maschine könnte mit nahe der Unfallstelle quer über den Fluss gespannten Stahlseilen kollidiert und so abgestürzt sein. „An solchen Spekulationen beteiligen wir uns nicht“, stellte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen gegenüber der „Freien Presse“ klar.

Weitere Untersuchungen in Holzdorf

Das Wrack des EC-135 wurde inzwischen zu weiteren Untersuchungen nach Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg gebracht.

Die Toten waren Angehörige des Hubschraubergeschwaders 64, welches dort stationiert ist. (phy)