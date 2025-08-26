CDU rückt vom Kompromiss zum Bildungsurlaub ab - kommt es nun zum Volksbegehren?

Für jährlich fünf Tage „Bildungszeit“ hatte ein Bündnis 55.000 Unterschriften gesammelt. Nach Protesten der Arbeitgeber wackelt nun die Einführung von drei Tagen ab 2027. Was sagt Juniorpartner SPD?

Dieses Versprechen haben CDU und SPD mit Datum versehen. „Wir stärken die Weiterbildung für sächsische Beschäftigte und Unternehmen. Mit einem Qualifizierungszeitgesetz verankern wir das Recht der Beschäftigten ab 1. Januar 2027 auf drei Tage bezahlte Freistellung im Jahr“, heißt es in ihrem Ende 2024 geschlossenen Koalitionsvertrag -... Dieses Versprechen haben CDU und SPD mit Datum versehen. „Wir stärken die Weiterbildung für sächsische Beschäftigte und Unternehmen. Mit einem Qualifizierungszeitgesetz verankern wir das Recht der Beschäftigten ab 1. Januar 2027 auf drei Tage bezahlte Freistellung im Jahr“, heißt es in ihrem Ende 2024 geschlossenen Koalitionsvertrag -...