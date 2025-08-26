Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was bleibt am Ende vom Volksantrag "Fünf Tage Bildungszeit für Sachsen" um die Vertrauenspersonen, DGB-Landesvize Daniela Kolbe (v.r.) und Landessportbund-Geschäftsführer Christian Dahms (v.l.), übrig?
Was bleibt am Ende vom Volksantrag "Fünf Tage Bildungszeit für Sachsen" um die Vertrauenspersonen, DGB-Landesvize Daniela Kolbe (v.r.) und Landessportbund-Geschäftsführer Christian Dahms (v.l.), übrig? Bild: Tino Moritz/Archiv
Was bleibt am Ende vom Volksantrag "Fünf Tage Bildungszeit für Sachsen" um die Vertrauenspersonen, DGB-Landesvize Daniela Kolbe (v.r.) und Landessportbund-Geschäftsführer Christian Dahms (v.l.), übrig?
Was bleibt am Ende vom Volksantrag "Fünf Tage Bildungszeit für Sachsen" um die Vertrauenspersonen, DGB-Landesvize Daniela Kolbe (v.r.) und Landessportbund-Geschäftsführer Christian Dahms (v.l.), übrig? Bild: Tino Moritz/Archiv
Sachsen
CDU rückt vom Kompromiss zum Bildungsurlaub ab - kommt es nun zum Volksbegehren?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für jährlich fünf Tage „Bildungszeit“ hatte ein Bündnis 55.000 Unterschriften gesammelt. Nach Protesten der Arbeitgeber wackelt nun die Einführung von drei Tagen ab 2027. Was sagt Juniorpartner SPD?

Dieses Versprechen haben CDU und SPD mit Datum versehen. „Wir stärken die Weiterbildung für sächsische Beschäftigte und Unternehmen. Mit einem Qualifizierungszeitgesetz verankern wir das Recht der Beschäftigten ab 1. Januar 2027 auf drei Tage bezahlte Freistellung im Jahr“, heißt es in ihrem Ende 2024 geschlossenen Koalitionsvertrag -...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.04.2025
7 min.
Kürzere Kita-Öffnungszeiten wegen Bildungsurlaub? Arbeitgeber machen gegen Rechtsanspruch für alle Beschäftigten mobil
Auftakt der Unterschriftensammlung am 25. August 2023 mit den beiden Vertrauenspersonen, DGB-Landesvize Daniela Kolbe und Landessportbund-Generalsekretär Christian Dahms, vor dem Landtag.
Mehr als 55.000 Sachsen hatten vor der Landtagswahl 2024 einen Volksantrag für „fünf Tage Bildungszeit“ unterschrieben. CDU und SPD einigten sich auf einen Kompromiss - ab 2027. Hat die Kritik daran Folgen?
Tino Moritz
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
11.08.2025
6 min.
Justizministerin findet „diese Idee tatsächlich fantastisch“: Macht die Verfassungsviertelstunde bald Schule in Sachsen?
Sympathisiert mit der Idee einer Verfassungsviertelstunde für Sachsen: Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
An Bayerns Schulen ist sie bereits seit einem Jahr Pflicht, in Thüringen wird sie in diesem Schuljahr an 20 Schulen ausprobiert. In Sachsen gibt‘s bisher nur einen Arbeitstitel: „Talking Rechtsstaat“.
Tino Moritz
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel