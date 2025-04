Chemnitz, Dresden, Zwickau: So viel müssen Anwohner in Sachsen künftig fürs Parken bezahlen

Bewohnerparkausweise durften lange Zeit höchstens 30 Euro im Jahr kosten. Das ist inzwischen anders. Eine sächsische Stadt hat den Preis jetzt auf einen Schlag vervierfacht.

„Frech“ und „eine Unverschämtheit“ - so lauteten Reaktionen nach der deutlichen Gebührenerhöhung. Von 30 auf 120 Euro im Euro im Jahr wurden die Kosten für einen Anwohnerparkausweis angehoben - so geschehen in Görlitz, wo der Stadtrat kürzlich den aktuellen Haushalt beschloss. Görlitz ist ein drastisches Beispiel, aber...