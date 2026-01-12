MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das kennen viele: Eine Migräneattacke, gegen die nichts hilft. Mit einem neuen Therapieansatz kämpfen Mediziner an der Uniklinik Leipzig jetzt aber gegen derartige Schmerzen an.
Das kennen viele: Eine Migräneattacke, gegen die nichts hilft. Mit einem neuen Therapieansatz kämpfen Mediziner an der Uniklinik Leipzig jetzt aber gegen derartige Schmerzen an. Bild: IMAGO/Zoonar
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird.
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird. Bild: Uniklinik Leipzig
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen.
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen. Bild: Uniklinikum Leipzig
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet.
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet. Bild: IMAGO/Zoonar
Das kennen viele: Eine Migräneattacke, gegen die nichts hilft. Mit einem neuen Therapieansatz kämpfen Mediziner an der Uniklinik Leipzig jetzt aber gegen derartige Schmerzen an.
Das kennen viele: Eine Migräneattacke, gegen die nichts hilft. Mit einem neuen Therapieansatz kämpfen Mediziner an der Uniklinik Leipzig jetzt aber gegen derartige Schmerzen an. Bild: IMAGO/Zoonar
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird.
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird. Bild: Uniklinik Leipzig
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen.
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen. Bild: Uniklinikum Leipzig
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet.
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet. Bild: IMAGO/Zoonar
Sachsen
Chili gegen Schmerzen: Sachsens Mediziner setzen neue Methode ein
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neue Hoffnung für Millionen Patienten: An den Kliniken in Leipzig und Chemnitz testen Mediziner in der Therapie einen neuen Wirkstoff gegen Schmerzen. Wie er wirkt, für wen sich die Behandlung eignet und was Patienten dabei erwartet.

Leipzig, Chemnitz.

Allein die Zahlen tun schon weh: Etwa 17 Prozent aller Deutschen leiden an lang anhaltenden, chronischen Schmerzen – das sind mehr als zwölf Millionen Menschen. Durchschnittlich dauert ihre Leidensgeschichte nach Angaben der Deutschen Schmerzgesellschaft sieben Jahre, bei mehr als 20 Prozent aber mehr als 20 Jahre. Besonders häufig betroffen sind Rücken, Kopf und Gelenke. Auch Erkrankungen wie Migräne oder Fibromyalgie spielen eine Rolle.

So funktioniert der neue Wirkstoff

Doch nun gibt es neue Hoffnung für diese Millionen Schmerzpatienten: An der Uniklinik Leipzig setzen Mediziner seit Kurzem ergänzend einen Wirkstoff ein, der Linderung bringen kann. Der Wirkstoff heißt Capsaicin – ein natürlicher Stoff, der vor allem in Chilischoten vorkommt und für deren berühmte Schärfe sorgt. „Für uns in der Schmerztherapie bietet der hochkonzentrierte Wirkstoff eine neue Option, um bei besonders belastenden und schwer zu lindernden Nervenschmerzen eingreifen zu können“, erklärt Stephan Scheike, Anästhesist und Leiter der Schmerztagesklinik am Uniklinikum Leipzig. Das Capsaicin dämpft dabei die Schmerzreize direkt an den Nervenenden. Die Behandlung erfolgt über ein Pflaster, das auf die betroffene Hautstelle aufgebracht wird. „Die Konzentration ist dabei sehr hoch, weshalb die Pflaster nur unter Aufsicht und kurzzeitig aufgebracht werden können“, so Scheike.

Ärzte: Nicht mit herkömmlichem Wärmepflaster vergleichbar

So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird.
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird. Bild: Uniklinik Leipzig
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird.
So sieht das Pflaster aus, mit dem der Chiliwirkstoff in der Schmerzklinik des Uniklinikums Leipzig bei Schmerzpatienten eingesetzt wird. Bild: Uniklinik Leipzig

Das neuartige Pflaster enthält hochkonzentriertes Capsaicin (8 Prozent) und damit deutlich mehr als handelsübliche Wärmepflaster. Diese enthalten meist nur geringe Mengen Capsaicin (0,025 bis 0,1 Prozent) – sie wirken schwächer und oberflächlicher.

Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen.
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen. Bild: Uniklinikum Leipzig
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen.
Schmerzklinik-Leiter Stefan Scheike und Manuela Boldt, Gesundheits- und Krankenpflegerin, versprechen sich vom Chili-Wirkstoff eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen. Bild: Uniklinikum Leipzig

Für wen sich die Therapie eignet

Eingesetzt wird das hochdosierte Capsaicin vor allem gegen schwer behandelbare Schmerzen, die schon länger als zwölf Wochen anhalten. Was gegen akut auftretende Schmerzen hilft, versagt nämlich bei chronisch gewordenen Formen oft. „Der Hintergrund ist, dass oftmals nicht mehr die auslösende Ursache im Zentrum steht, sondern der Schmerz selbst als eine erlernte Reaktion des Organismus“, erklärt Mediziner Scheike Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen sowie Fibromyalgie und Migräne.

Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet.
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet. Bild: IMAGO/Zoonar
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet.
Chronische Rückenschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet. Bild: IMAGO/Zoonar

Therapie soll zu Rückkehr in den Alltag verhelfen

Wer in die Schmerzklinik in Leipzig kommt, hat oft schon einen langen Leidensweg hinter sich. „Denn zunächst müssen alle möglichen organischen Ursachen ausgeschlossen werden, was oft eine Diagnose-Odyssee bedeutet,“ so Scheike. „Am Ende steht die durchaus schwierige Erkenntnis, dass es scheinbar keinen Grund für den Schmerz gibt, dieser aber doch real empfunden wird. An dieser Stelle setzt unser Angebot an“, so der Schmerzspezialist. Dabei können verschiedene Behandlungsansätze zu einer Linderung der Schmerzen führen: von Medikamenten über Bewegung bis hin zur psychologischen Beratung und Verhaltenstherapie. Das Ziel ist bei allem, den Betroffenen einen besseren Umgang mit dem Schmerz und einen Erhalt oder Rückkehr des Alltags zu ermöglichen. Denn meist schränken die starken chronischen Schmerzen den Alltag der Betroffenen stark ein: Arbeitsunfähigkeit und sozialer Rückzug können die Folge sein.

Chili-Wirkstoff auch in Chemnitz schon im Einsatz

Nach erfolgreichen Pilotversuchen integriert das Uniklinikum Leipzig das Verfahren jetzt in ihre Schmerztherapie in der Schmerzambulanz und in der Tagesklinik. „Wir versprechen uns davon eine neue Option vor allem für Patienten, die zum Beispiel nach einer Gürtelrose mit bleibenden Nervenschmerzen kämpfen“, so der Anästhesist. Auch das Klinikum Chemnitz setzt auf den Wirkstoff Capsaicin als Schmerzmedikament insbesondere in der Behandlung von lokalen chronischen Nervenschmerzen. „Das ist ein etablierter Baustein im Therapiealgorithmus“, erklärt Otto Eichelbrönner, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin des Klinikums Chemnitz.

Chemnitzer Chefarzt: Keine „schnelle Wunderwaffe“

Bisher kam er dort aber eher vereinzelt zum Einsatz, zum Beispiel in der Handchirurgie. Grundsätzlich müsse für jeden jeden Patienten mit chronischen Schmerzen ein individualisiertes Therapiekonzept erstellt werden, erklärt Chefarzt Eichelbrönner. „Die Qutenza-Pflaster können bei einigen Patienten im Rahmen des Gesamtbehandlungskonzeptes zur Schmerzreduktion beitragen und stellen eine zusätzliche Behandlungsoption dar.“ Eichelbrönner konstatiert aber auch: Eine „schnelle Wunderwaffe“ sei das hochdosierte Capsaicin leider nicht.

Nachfrage in Leipzig groß

Das Capsaicin-Pflaster wird in Leipzig primär in der ambulanten Behandlung von Patienten genutzt, kann aber auch im Rahmen einer teilstationären multimodalen Schmerztherapie in der Tagesklinik zur Anwendung kommen. Die Nachfrage ist groß, doch Scheike macht Betroffenen Mut: „Wir haben regelmäßig auch Terminverschiebungen mit kurzfristig frei werdenden Plätzen, sodass wir lange Wartezeiten bisher gut verhindern können.“ (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
4 min.
Verkehrssünder-Register: Autofahrer aus Sachsen kassieren besonders häufig Punkte in Flensburg
Die Autofahrer aus Sachsens Großstädten Chemnitz, Leipzig und Dresden kassieren besonders häufig einen Eintrag in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg.
Wer rast oder Ampeln missachtet, wird dafür mit Punkten in Flensburg bestraft. In fast keinem anderen Bundesland ist die Quote der Verkehrssünder aber so hoch wie in Sachsen - und es fallen immer wieder Fahrer einiger Automarken und -modelle besonders auf.
Jürgen Becker
06:48 Uhr
4 min.
"One Battle After Another" räumt bei Golden Globes ab
Timothée Chalamet bekam seinen ersten Golden Globe.
"One Battle After Another" ist der große Gewinner bei den Golden Globes. Nach dem Auftakt von Hollywoods Trophäensaison bleibt es bis zu den Oscars aber weiter spannend.
Barbara Munker, dpa
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
31.10.2025
9 min.
Sachsens neuer Kassenärzte-Chef: „Patienten auf dem Land haben das gleiche Recht auf adäquate Versorgung“
Seit Juli im Amt als Sachsens oberster Kassenarzt: Der Leipziger Mediziner Stefan Windau. Im Interview umreißt er seine Vorstellungen gegen den Ärztemangel – und dämpft die Erwartungen. Der Prozess werde Zeit brauchen.
Der Leipziger Mediziner Stefan Windau ist der Nachfolger des entlassenen Kassenärzte-Chefs Klaus Heckemann. Im Gespräch erläutert er, wie sich der akute Ärztemangel aus seiner Sicht lindern ließe.
Frank Hommel, Katrin Saft
07:00 Uhr
4 min.
Nach Streik-Welle 2024: GDL steigt mit hohen Forderungen in neue Tarifverhandlung mit City-Bahn Chemnitz ein
2024 setzte sich der damalige GDL-Chef Claus Weselsky (links) mit seiner Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden durch. Nun führt sein Nachfolger Mario Reiß (rechts) die Verhandlungen.
Der vorangegangene Konflikt steckt den Beteiligten noch in den Knochen. Nun geht es erneut um mehr Geld für die Lokführer und Zugbegleiter auf dem Chemnitzer Modell. Drohen bald wieder Streiks?
Erik Anke
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
Mehr Artikel