Chip, Chip, hurra: Wie Michael Kretschmer in den USA für Sachsens Halbleiterindustrie wirbt

Ohne Mikrochips geht nichts in der digitalen Welt. Europa, USA und Asien kämpfen um die großen Chiphersteller. Ganz vorne mit dabei: Sachsen. Unterwegs mit dem Ministerpräsidenten, der gerade in New York die transatlantischen Beziehungen pflegt.

Irgendwo auf dem Freeway, einer Autobahn im Bundesstaat New York, in einer der hinteren Sitzreihen, zieht ein junger Mann ein Schächtelchen aus der Tasche und überreicht es Michael Kretschmer, der sich gerade neben ihn gesetzt hat. Sachsens Ministerpräsident klappt das Schächtelchen auf, darin befindet sich kein Verlobungsring, sondern zwei kleine...