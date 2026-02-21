„Da ist das Konklave über das Ziel hinausgeschossen“: Warum es in Kretschmers Koalition Streit um Sachsens Oberbergamt gibt

Sachsen
Eine Klausur sollte für ein abgestimmtes Vorgehen der Ministerien beim geplanten Behördenumbau in der Landesverwaltung sorgen. Im Nachgang ist indes Juniorpartner SPD verstimmt.
Das sogenannte Konklave, bei dem sich Fachleute aller sächsischen Ministerien drei Tage lang im ostsächsischen Schmochtitz mit dem von der CDU/SPD-Minderheitsregierung geplanten Behördenumbau in Sachsen befassten, sorgt für Ärger innerhalb der Koalition. Die auf Initiative des CDU-geführten Innenministeriums zustande gekommene Runde hatte...
