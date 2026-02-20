MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Plan für Behördenumbau in Sachsen: Was beim „Konklave“ in Schmochtitz herausgekommen ist

Zehn Wochen nach der hier abgebildeten Haushaltsklausur der CDU/SPD-Minderheitskoalition trafen sich Vertreter aller Ministerien zu einem sogenannten Konklave im Bildungsgut Schmochtitz.
Zehn Wochen nach der hier abgebildeten Haushaltsklausur der CDU/SPD-Minderheitskoalition trafen sich Vertreter aller Ministerien zu einem sogenannten Konklave im Bildungsgut Schmochtitz. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU): „Wie können wir zentrale Behörden in der Wirkung für den Bürger vom Supertanker zum Schnellboot machen?“
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU): „Wie können wir zentrale Behörden in der Wirkung für den Bürger vom Supertanker zum Schnellboot machen?“ Bild: Ulf Dahl/Archiv
Ex-Staatssekretärin Gisela Reetz (Grüne): „Die Beschäftigten werden bisher leider kaum mitgenommen.“
Ex-Staatssekretärin Gisela Reetz (Grüne): „Die Beschäftigten werden bisher leider kaum mitgenommen.“ Bild: Michael Maack/Archiv
Zehn Wochen nach der hier abgebildeten Haushaltsklausur der CDU/SPD-Minderheitskoalition trafen sich Vertreter aller Ministerien zu einem sogenannten Konklave im Bildungsgut Schmochtitz.
Zehn Wochen nach der hier abgebildeten Haushaltsklausur der CDU/SPD-Minderheitskoalition trafen sich Vertreter aller Ministerien zu einem sogenannten Konklave im Bildungsgut Schmochtitz. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU): „Wie können wir zentrale Behörden in der Wirkung für den Bürger vom Supertanker zum Schnellboot machen?“
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU): „Wie können wir zentrale Behörden in der Wirkung für den Bürger vom Supertanker zum Schnellboot machen?“ Bild: Ulf Dahl/Archiv
Ex-Staatssekretärin Gisela Reetz (Grüne): „Die Beschäftigten werden bisher leider kaum mitgenommen.“
Ex-Staatssekretärin Gisela Reetz (Grüne): „Die Beschäftigten werden bisher leider kaum mitgenommen.“ Bild: Michael Maack/Archiv
Sachsen
Plan für Behördenumbau in Sachsen: Was beim „Konklave“ in Schmochtitz herausgekommen ist
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Angesichts der Haushaltslage und des Bevölkerungsschwundes plant Kretschmers CDU/SPD-Minderheitsregierung eine Reform der Landesverwaltung. Die Idee einer Montanbehörde scheint schon vom Tisch zu sein.

Beim eigentlichen Konklave kommen traditionell die unter 80-jährigen Kardinäle der katholischen Kirche in der Sixtinischen Kapelle zusammen, um abgeschottet einen neuen Papst zu wählen. Ist das geglückt, steigt weißer Rauch auf. Im ostsächsischen Schmochtitz gab es zu Wochenbeginn eine dreitägige Klausur, in der Vertreter aller sächsischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
20.01.2026
7 min.
Weniger Behörden, Beauftragte, Beiräte, Beamte - und ein teureres Bildungsticket? Was Kretschmers Koalition in Sachsen plant
Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung?
Die CDU/SPD-Minderheitsregierung denkt über eine ganze Reihe an Strukturmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung nach. Kommt es im Frühjahr tatsächlich zum angekündigten „großen Wurf“?
Tino Moritz
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
06:00 Uhr
7 min.
„Antworten von gestern“ für „Herausforderungen von morgen“: Was eine Ex-Staatssekretärin am geplanten Behördenumbau in Sachsen kritisiert
Nach beruflichen Stationen in sächsischen Ministerien und in der Landesdirektion in der Kenia-Koalition von 2019 bis 2024 fünf Jahre lang Staatssekretärin in Sachsen: Gisela Reetz.
Vor einem Monat hat die CDU/SPD-Minderheitsregierung Prüfaufträge für einen größer angelegten Verwaltungsumbau im Freistaat ausgelöst. Dazu sprach die „Freie Presse“ mit der einstigen Staatssekretärin Gisela Reetz (Grüne).
Tino Moritz
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
Mehr Artikel