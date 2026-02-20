Plan für Behördenumbau in Sachsen: Was beim „Konklave“ in Schmochtitz herausgekommen ist

Sachsen
Angesichts der Haushaltslage und des Bevölkerungsschwundes plant Kretschmers CDU/SPD-Minderheitsregierung eine Reform der Landesverwaltung. Die Idee einer Montanbehörde scheint schon vom Tisch zu sein.
Beim eigentlichen Konklave kommen traditionell die unter 80-jährigen Kardinäle der katholischen Kirche in der Sixtinischen Kapelle zusammen, um abgeschottet einen neuen Papst zu wählen. Ist das geglückt, steigt weißer Rauch auf. Im ostsächsischen Schmochtitz gab es zu Wochenbeginn eine dreitägige Klausur, in der Vertreter aller sächsischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.