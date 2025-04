Das Gasthofsterben geht in Sachsen weiter

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine Traditionsgaststätte in Sachsen für immer schließt. Das hat viel mit der Mehrwertsteuer zu tun - und mit dem Döner.

Chemnitz.

Der legendäre „Grüne Baum“ in Glauchau, die „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Zwickau und Crimmitschau oder die „Morgensonne“ und die „Drei Linden“ im Erzgebirge - all diese Traditionsgaststätten sind inzwischen zu. Der Fachverband Dehoga schätzt, dass in Sachsen bis zu 5 Prozent der klassischen Restaurants und Gasthöfe jedes Jahr für immer von der Gastro-Landkarte verschwinden. „Die Lage ist sehr ernst“, sagt Sachsens Dehoga-Chef Axel Klein.

Umfrage: Jeder vierte Gastwirt macht Verluste

Eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK) bestätigt das. Demnach stehen viele Gaststätten und Hotels in Südwestsachsen trotz guter Auslastung vor dem Aus. So beklagt mehr als jeder zweite Gastronom sinkende Erträge. Etwa jeder vierte Gastwirt fährt demnach Verluste ein. Mehr als jeder Zweite hat deshalb in den vergangenen zwölf Monaten schon geplante Investitionen verschieben müssen. Aus Personalmangel können zudem 69 Prozent der befragten Gastronomen nicht all das umsetzen, was sie eigentlich wollen. „Es ist damit zu rechnen, dass 2025 weitere Gaststätten insbesondere im ländlichen Raum vom Markt verschwinden werden“, sagt IHK-Tourismusexperte Silvio Sabrowski.

Dehoga-Chef: Bei Preisen Ende der Fahnenstange erreicht

Vor allem Kostensteigerungen sowie eine hohe Steuer- und Abgabenlast machten den Gastronomen zu schaffen. An die Gäste können sie diese Zusatzbelastungen nicht mehr so ohne Weiteres über Preiserhöhungen weitergeben, sagt Klein. Die Leute hielten das Geld noch mehr beisammen. „Das Schnitzel können Sie nicht noch teurer machen, dann kommt keiner mehr“, so Klein.

Imbisse im Vorteil gegenüber klassischem Gasthof

Insgesamt ist die Anzahl der Gastrobetriebe in Sachsen zwar stabil - aber nur, weil es inzwischen vielerorts statt der klassischen Restaurants und Gasthöfe Imbisse gibt. Ein Grund: Seit Corona hat sich der Trend, das Essen mit nach Hause zu nehmen, verstärkt. Die Dehoga sieht darin aber auch eine Wettbewerbsverzerrung: „Die Döner-Bude muss nur 7 Prozent Mehrwertsteuer zahlen, wenn ich den Döner mitnehme oder ihn im Stehen verzehre - der Gastwirt aber 19 Prozent, wenn er das Essen serviert. Das sind zwölf Prozentpunkte weniger Gewinn für den Gastronomen“ , rechnet Klein vor. Er fordert daher eine „niedrigere und gerechtere Besteuerung“ der klassischen Gaststätten.

Bürokratie verärgert Gastwirte

Zugleich mahnt Klein einen rigorosen Abbau der Bürokratie an. „Die beschäftigt einen Gastwirt schon mal gern einen ganzen Tag pro Woche und treibt die Kosten nur unnötig in die Höhe“, sagt Sachsens Dehoga-Chef. „Da hat man irgendwann überhaupt keine Lust mehr, Unternehmer zu sein.“ Darüber hinaus verlangt Klein eine flexiblere Arbeitszeitenregelung. „Ein Polizist oder jemand in der Pflege darf zwölf Stunden am Stück arbeiten, bei uns sind es nur acht“, sagt Klein. „Erklären Sie aber mal einer Hochzeitsgesellschaft, dass wegen der Arbeitszeiten eigentlich um 22 Uhr Schluss sein müsste.“

Dehoga-Chef: Ohne Gasthöfe weniger Tourismus

Sachsens Dehoga-Chef warnt vor den Folgen, wenn nichts passiert und sich das Gasthofsterben so fortsetzen sollte. „Wir brauchen gerade auch auf dem Land diese klassischen Gasthöfe“, sagt Klein. „Als Tourist erwarte ich doch, dass ich da vor Ort einkehren kann.“ Ohne Gaststätten sei selbst der schönste Wanderweg unattraktiv. (juerg)

Hinweis: Urpsrünglich hieß es in diesem Text, dass im Erzgebirge auch der Gasthof „Waldesruh“ schließen musste. Das ist irreführend, da es in der Region mehrere Lokale mit diesem Namen gibt. Konkret gemeint war die Gaststätte „Waldesruh“ in Bärenstein.