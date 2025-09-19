Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Das ist ein Desaster“: Sachsens Kommunen rechnen für 2025 mit historischem Milliarden-Defizit

„Jahrelange Sorglosigkeit und Vernachlässigung durch Bund und Land“: Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.
„Jahrelange Sorglosigkeit und Vernachlässigung durch Bund und Land“: Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Bild: SSG
„Jahrelange Sorglosigkeit und Vernachlässigung durch Bund und Land“: Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.
„Jahrelange Sorglosigkeit und Vernachlässigung durch Bund und Land“: Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages. Bild: SSG
Sachsen
„Das ist ein Desaster“: Sachsens Kommunen rechnen für 2025 mit historischem Milliarden-Defizit
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Jahresmitte lag das Minus bereits bei knapp 900 Millionen Euro und enthielt vielerorts noch nicht die Tarifsteigerungen fürs Personal. Der Finanzminister weist noch auf einen anderen Effekt hin.

Sachsens Städte- und Gemeindetag (SSG) erwartet für dieses Jahr ein Rekorddefizit in den Kernhaushalten der Kommunen. Bis zum Ende des zweiten Quartals des Jahres habe die Kassenstatistik für kreisangehörige Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise des Freistaats ein Minus von 871 Millionen Euro ausgewiesen, teilte der Spitzenverband am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
"Erste Weichenstellungen" bei Verteilung des Sondervermögens
Der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages Bert Wendsche: "Wir wollen, dass die Investitionen in die Infrastruktur überall sichtbar werden und das Programm in Sachsen zur Erfolgsgeschichte wird." (Archivbild)
4,8 Milliarden Euro bekommt der Freistaat aus dem Sondervermögen des Bundes. Wie viel Geld davon den Kommunen zusteht, ist noch unklar. Die ersten Weichen für eine Einigung sind gestellt.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel