„Das ist ein Desaster“: Sachsens Kommunen rechnen für 2025 mit historischem Milliarden-Defizit

Sachsen
Zur Jahresmitte lag das Minus bereits bei knapp 900 Millionen Euro und enthielt vielerorts noch nicht die Tarifsteigerungen fürs Personal. Der Finanzminister weist noch auf einen anderen Effekt hin.
Sachsens Städte- und Gemeindetag (SSG) erwartet für dieses Jahr ein Rekorddefizit in den Kernhaushalten der Kommunen. Bis zum Ende des zweiten Quartals des Jahres habe die Kassenstatistik für kreisangehörige Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise des Freistaats ein Minus von 871 Millionen Euro ausgewiesen, teilte der Spitzenverband am...
