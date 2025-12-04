„Das ist nicht nur infam, das ist unmenschlich:“ Wie eine Debatte über Böllerverbot im Landtag aus dem Ruder läuft

Eine Allianz der Gewerkschaft der Polizei und der Deutschen Umwelthilfe gibt der Debatte um ein Verbot von privatem Feuerwerk neue Nahrung. In Sachsens Politik findet sich dafür keine Mehrheit.

Am Theaterplatz Dresden werden Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern empfangen. In Chemnitz nimmt die Polizei mehr als 50 Strafanzeigen auf. Im vogtländischen Auerbach sprengen Unbekannte einen Blitzer. In Bad Schlema im Erzgebirge muss ein Parkscheinautomat dran glauben. Und auch in Freiberg sind es wahrscheinlich Silvesterraketen, die zwei...