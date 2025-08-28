„Das Leben ist endlich“: Patrice Aminati meldet sich mit emotionalen Worten

Mit nicht einmal 30 Jahren wurde bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Sie machte ihre Erkrankung und den Kampf dagegen öffentlich. Zuletzt wurde es ruhig um sie, Fans waren besorgt. Mit eindringlichen Worten meldet sie sich nun zurück.

Dresden. Seit Jahren kämpft Patrice Aminati gegen Hautkrebs. Zuletzt war es auf Social Media ruhig um die 30-Jährige geworden, Fans zeigten sich besorgt. Nun meldete sie sich mit einem emotionalen Posting zurück.

Rückblick: Die Frau des TV-Moderators Daniel Aminati hatte ihr Krebserkrankung 2023 kurz nach der Geburt ihrer Tochter öffentlich gemacht. Die Aminatis wohnen in der Nähe von Dresden. Im Gespräch mit der „Zeit“ sagte sie vor wenigen Monaten, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. „Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar“, so die junge Mutter.

Auf Instagram, wo ihr 200.000 Menschen folgen, ging der letzte Beitrag Ende Juli online. Er zeigt Aminati im Garten, gemeinsam mit ihrer Tochter Charly Malika, während sie gerade eine Hortensie wässern. „Alltag“, notierte Aminati dazu.

Da es danach ruhig blieb, machten sich Fans und Follower offenbar Sorgen um die 30-Jährige, schickten Nachrichten. Darauf reagierte Aminati nun in einem neuerlichen Post. Auch dieser zeigt sie im Garten.

Aminati spricht über neue Therapie

„So viele Nachrichten, so viele Fragen haben mich und meine Familie erreicht“, schreibt Aminati. Weshalb sie einen kurzen Zwischenstand geben wolle. Was ihre Krebsbehandlung angeht, hat sie Neuigkeiten: „Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten – mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten.“

Und weiter: „Selbst Therapien brauchen Mut, Durchhaltevermögen. Das erleben so viele von Euch: Das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und Runter des Lebens. Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will, sich verkriechen möchte…“

Jedoch: „Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung. Um so glücklicher das Aufatmen, die Freude und das Glück. Die Dankbarkeit. Jetzt im Aufwind, mit der neuen Freude am Leben genieße ich jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick.“

Sie spricht von der „Gnade dieser Erfahrung“. Aminati weiter: „Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment... mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird.“

Freude über die kleine Dinge

Die 30-Jährige freue sich über wieder möglich gewordene Routinen sowie „an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, dass mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft“.

Auch freue sie sich etwa über die Nachfragen der User: „Eure Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen, die aufmerksamen Blicke, die gedrückten Daumen“. Aminati habe zudem Ideen und Tipps ihrer Community ausprobiert.

„Ihr macht mir so viel Mut“, lässt sie wissen und wünscht: „Mögen all diese positiven Gedanken auf Euch zurückfallen, Euch Glück, Gesundheit und Liebe schenken. Ich danke Euch! Passt auf Euch und aufeinander auf!“

So reagieren ihre Fans

In den Kommentaren unter dem Posting zeigten sich die Fans tief berührt, bedankten sich zahlreich, überhäuften sie mit guten Wünschen und machten ihr Mut. „Es ist nie zu spät, an Wunder zu glauben. Die gibt es immer wieder“, schrieb eine Nutzerin. „Du schaffst das!“

Eine andere Nutzerin, offenbar selbst an Krebs erkrankt, notierte: „Schön geschrieben und genau auf den Punkt gebracht! Mir geht‘s genauso – metastasierter Krebs ist schwer. Die Leichtigkeit des Lebens ist verloren – aber man lebt intensiver und bewusster. (…) Man betrachtet das Leben plötzlich als Geschenk und nicht mehr als Selbstverständlichkeit“.

TV-Moderatorin Marlene Lufen wünschte Aminati „nur Liebe für Dich“. (phy)