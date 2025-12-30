MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.

Chemnitz.

Wenn der Nachwuchs sich ankündigt, beginnt für Eltern die Suche nach dem passenden Namen. Wächst da eine kleine Marie im Bauch heran? Oder eine Clara? Vielleicht aber auch eine Mia? Die Namenswahl will gut überlegt sein, schließlich begleitet dieser den Nachwuchs ein Leben lang.

Wie haben sich Eltern in Deutschland im nun zu Ende gehenden Jahr 2025 diesbezüglich entschieden? Der Namensexperte Knud Bielefeld untersuchte 250.000 Geburtsmeldungen – und damit etwa 40 Prozent aller in der Bundesrepublik geborenen Babys. Nun liegen die Ergebnisse vor.

So nennen sächsische Eltern ihre Kinder

Deutschlandweit liegen Sophia, Emma und Emilia bei den Mädchennamen ganz vorne, bei den Jungs sind es Noah, Matteo und Elias.

Auf den Plätzen 4 bis 10 folgen bei den Mädchen Hannah, Lina, Mia, Clara, Ella, Mila und Lia. Bei den Jungs sind es Theo, Leo, Luca, Paul, Leon, Emil und Felix.

Welche Namen sind in Sachsen angesagt? Bei den Mädchen belegen Frieda, Hannah, Emma, Leni und Ella die vordersten Plätze.

Bei den Jungs liegen im Freistaat Matteo, Emil, Liam, Noah und Theo ganz weit vorne.

Hier die Top 15 der Namen für sächsische Mädchen:

  • Frieda
  • Hannah
  • Emma
  • Leni
  • Ella
  • Emilia
  • Luna
  • Charlotte
  • Mathilda
  • Mia
  • Sophia
  • Lea
  • Malia
  • Clara
  • Ida

Und hier die Top 15 für die Jungs:

  • Matteo
  • Emil
  • Liam
  • Noah
  • Theo
  • Oskar
  • Leon
  • Luca
  • Henry
  • Fritz
  • Finn
  • Leo
  • Elias
  • Karl
  • Moritz

Doch egal, ob das Neugeborene nun Frieda oder Moritz heißt: Für Eltern dürfte erstmal am wichtigsten sein, dass der kleine Erdenbürger gesund und munter ist. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:05 Uhr
2 min.
Protest in Teheran: Präsident Peseschkian ruft zu Dialog auf
Nach den Protesten der vergangenen zwei Tage in Teheran hat Irans Präsident Peseschkian zum Dialog aufgerufen. (Archivbild)
Nach Protesten im Iran zeigt sich Präsident Peseschkian versöhnlich und ruft zum Dialog auf. Ob die Demonstranten zu Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen bereit sind, ist unklar.
28.10.2025
3 min.
Kurzurlaub übers lange Feiertags-Wochenende: Auf diesen Autobahnen drohen Staus
Wenn viele gleichzeitig verreisen, dann drohen Staus. So auch am anstehenden, langen Wochenende.
Den Sachsen steht ein langes Wochenende ins Haus - dank des Reformationstages. Da bietet sich ein Kurzurlaub an. Aber auch aus anderen Bundesländern dürften Reisende unterwegs sein. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
29.12.2025
2 min.
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Annett Honscha
29.12.2025
4 min.
Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste
Drei der Persönlichkeiten, von denen Chemnitz 2025 Abschied nahm: Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro, Katrin Siegel vom Chemnitzer Jugendforum, Zeitzeuge Chris Bürger.
Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.
Michael Müller
07:00 Uhr
4 min.
Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen
Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen.
Sophia löst Emilia ab, Noah bleibt an der Spitze: Ansonsten gibt es wenig Bewegung beim Vornamen-Ranking. Bei den Jungen kommt Leo hinzu - trotz oder wegen des neuen Papstes?
Carola Große-Wilde, dpa
08:11 Uhr
8 min.
2025, das crazy: Ein Lexikon zum Labubu-Jahr
So sieht ein Labubu aus: Hier als große aufblasbare Figur in Hongkong. (Archivbild)
Dieses Jahr bot viele Aufreger, Trends, Phänomene, darunter Plüschtiere namens Labubu und Pudding, der mit Gabeln gegessen wird. Das Jahr als eine Art popkulturelles Lexikon - von A bis Z.
Gregor Tholl, dpa
Mehr Artikel