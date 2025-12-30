Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025

Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.

Chemnitz. Wenn der Nachwuchs sich ankündigt, beginnt für Eltern die Suche nach dem passenden Namen. Wächst da eine kleine Marie im Bauch heran? Oder eine Clara? Vielleicht aber auch eine Mia? Die Namenswahl will gut überlegt sein, schließlich begleitet dieser den Nachwuchs ein Leben lang.

Wie haben sich Eltern in Deutschland im nun zu Ende gehenden Jahr 2025 diesbezüglich entschieden? Der Namensexperte Knud Bielefeld untersuchte 250.000 Geburtsmeldungen – und damit etwa 40 Prozent aller in der Bundesrepublik geborenen Babys. Nun liegen die Ergebnisse vor.

So nennen sächsische Eltern ihre Kinder

Deutschlandweit liegen Sophia, Emma und Emilia bei den Mädchennamen ganz vorne, bei den Jungs sind es Noah, Matteo und Elias.

Auf den Plätzen 4 bis 10 folgen bei den Mädchen Hannah, Lina, Mia, Clara, Ella, Mila und Lia. Bei den Jungs sind es Theo, Leo, Luca, Paul, Leon, Emil und Felix.

Welche Namen sind in Sachsen angesagt? Bei den Mädchen belegen Frieda, Hannah, Emma, Leni und Ella die vordersten Plätze.

Bei den Jungs liegen im Freistaat Matteo, Emil, Liam, Noah und Theo ganz weit vorne.

Hier die Top 15 der Namen für sächsische Mädchen:

Frieda

Hannah

Emma

Leni

Ella

Emilia

Luna

Charlotte

Mathilda

Mia

Sophia

Lea

Malia

Clara

Ida

Und hier die Top 15 für die Jungs:

Matteo

Emil

Liam

Noah

Theo

Oskar

Leon

Luca

Henry

Fritz

Finn

Leo

Elias

Karl

Moritz

Doch egal, ob das Neugeborene nun Frieda oder Moritz heißt: Für Eltern dürfte erstmal am wichtigsten sein, dass der kleine Erdenbürger gesund und munter ist. (phy)