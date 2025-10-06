Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Das war bitter:“ Als Stefanie Hertel ihre Managerin bitten musste, sich einen anderen Job zu suchen

„Vielleicht ist die eigene Wahrheit für jemand anderen gar nicht richtig?“ Sängerin Stefanie Hertel beim Corona-Versöhnungsdialog.
„Vielleicht ist die eigene Wahrheit für jemand anderen gar nicht richtig?“ Sängerin Stefanie Hertel beim Corona-Versöhnungsdialog. Bild: kairospress
Sachsen
„Das war bitter:“ Als Stefanie Hertel ihre Managerin bitten musste, sich einen anderen Job zu suchen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Corona-Zeit sorgt bei der Sängerin aus dem Vogtland immer noch für Nachwehen. Nun warb sie auf einem ungewöhnlichen Abend für mehr Verständnis füreinander. Kann es helfen, einfach nur zuzuhören?

Fünf Minuten nur zuhören. Nicht unterbrechen. Nicht nachfragen. Nicht seinen Senf dazugeben. Nur zuhören. Zum Beispiel dem Mann, für den das Corona-Virus gar nicht schlimm war, sondern als Versuch genutzt worden ist. Als eine Art Blaupause für irgendetwas, das vielleicht noch kommt. Oder der Frau, in der immer mehr Wut kochte, weil sie wegen...
