„Das war für uns der Hammer“: Schul-Experten lesen Landtag zu Corona die Leviten – jedenfalls ein bisschen

Ständig neue Regeln, Stress um Masken und Tests, vereinsamte Schüler, verunsicherte Lehrer und aufgebrachte Eltern – die Pandemie forderte die Schulen massiv. Die Politik will daraus lernen.

Die Folgen der Coronapandemie sind für viele Kinder und Jugendliche nach wie vor nicht ausgestanden. Noch immer haben mehr junge Menschen mit seelischen Belastungen zu kämpfen als vor der Pandemie. Lernrückstände sind weiterhin nicht ausgeglichen. Auch das Thema Übergewicht spielt eine größere Rolle als vor dem Virus.