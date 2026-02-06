MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Das war für uns der Hammer“: Schul-Experten lesen Landtag zu Corona die Leviten – jedenfalls ein bisschen

„Ich denke, dass Sachsen eine gute Rolle gespielt hat, was die Schulen angeht“: Die Corona-Zeit im Freistaat stand am Freitag einmal mehr im Landtag im Blickpunkt.
„Ich denke, dass Sachsen eine gute Rolle gespielt hat, was die Schulen angeht“: Die Corona-Zeit im Freistaat stand am Freitag einmal mehr im Landtag im Blickpunkt. Bild: Matthias Balk/dpa/Archiv
Schulleiter Matthias Möbius von der Fichte-Oberschule Mittweida.
Schulleiter Matthias Möbius von der Fichte-Oberschule Mittweida. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Eine Enquete-Kommission des Sächsischen Landtags soll Lehren aus der Corona-Zeit ziehen. Doch die gesellschaftlichen Debatten zeigen sich auch unter den Mitgliedern.
Eine Enquete-Kommission des Sächsischen Landtags soll Lehren aus der Corona-Zeit ziehen. Doch die gesellschaftlichen Debatten zeigen sich auch unter den Mitgliedern. Bild: Frank Hommel
„Ich denke, dass Sachsen eine gute Rolle gespielt hat, was die Schulen angeht“: Die Corona-Zeit im Freistaat stand am Freitag einmal mehr im Landtag im Blickpunkt.
„Ich denke, dass Sachsen eine gute Rolle gespielt hat, was die Schulen angeht“: Die Corona-Zeit im Freistaat stand am Freitag einmal mehr im Landtag im Blickpunkt. Bild: Matthias Balk/dpa/Archiv
Schulleiter Matthias Möbius von der Fichte-Oberschule Mittweida.
Schulleiter Matthias Möbius von der Fichte-Oberschule Mittweida. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Eine Enquete-Kommission des Sächsischen Landtags soll Lehren aus der Corona-Zeit ziehen. Doch die gesellschaftlichen Debatten zeigen sich auch unter den Mitgliedern.
Eine Enquete-Kommission des Sächsischen Landtags soll Lehren aus der Corona-Zeit ziehen. Doch die gesellschaftlichen Debatten zeigen sich auch unter den Mitgliedern. Bild: Frank Hommel
Sachsen
„Das war für uns der Hammer“: Schul-Experten lesen Landtag zu Corona die Leviten – jedenfalls ein bisschen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ständig neue Regeln, Stress um Masken und Tests, vereinsamte Schüler, verunsicherte Lehrer und aufgebrachte Eltern – die Pandemie forderte die Schulen massiv. Die Politik will daraus lernen.

Die Folgen der Coronapandemie sind für viele Kinder und Jugendliche nach wie vor nicht ausgestanden. Noch immer haben mehr junge Menschen mit seelischen Belastungen zu kämpfen als vor der Pandemie. Lernrückstände sind weiterhin nicht ausgeglichen. Auch das Thema Übergewicht spielt eine größere Rolle als vor dem Virus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Lehrerstreik von Mittweida bis Freiberg: Diese Schulen sind in Mittelsachsen betroffen
Am Montag streikten Lehrer bereits in Zwickau, am Dienstag dann in Chemnitz.
Die Gewerkschaft der Lehrer hatte am Dienstag zum Streik aufgerufen. Am Donnerstag kann es an einigen Schulen zu weiterem Ausfall und Vertretungen kommen.
Johanna Klix
07.02.2026
2 min.
Skistars Tomba, Compagnoni und Goggia entzünden Feuer
Alberto Tomba und Deborah Compagnoni entzündeten das Feuer in Mailand.
Es war ein Novum: Erstmals wurden bei Olympischen Spielen zwei Feuer an verschiedenen Orten entzündet. Die traditionelle Aufgabe übernahmen unter dem Jubel des Publikums auch zwei Ski-Ikonen Italiens.
07.02.2026
3 min.
Öl aus Russland: Trump streicht Strafzölle gegen Indien
Indien wird nicht mehr mit US-Strafzöllen wegen Ölgeschäften mit Russland belegt. (Archivbild)
Trump wollte Russlands Wirtschaft schwächen, damit Putin das Geld für den Ukraine-Krieg ausgeht. Er verhängte Zölle gegen Indien, weil das Land Öl von den Russen bezog. Jetzt sieht er Fortschritte.
11:51 Uhr
8 min.
Volkswagen Sachsen und die fehlenden E-Auto-Stückzahlen: „Es war falsch, mit dem Umbau von anderen Werken neben Zwickau zu beginnen“
Leiten den Gesamtbetriebsrat von Volkswagen Sachsen: Thomas Aehlig, der Vorsitzende, und sein Stellvertreter Olaf Glöckner (r.).
Beschäftigte aus dem VW-Werk Zwickau müssen im Motorenwerk Chemnitz aushelfen. Dort läuft es zwar, dennoch gibt es Sorgen in der Belegschaft. Hier erklären die beiden Gesamtbetriebsratschefs von VW Sachsen, wo es noch klemmt und was schon erledigt ist.
Jan-Dirk Franke
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
19.01.2026
4 min.
Streikwelle rollt auf Sachsens Schulen zu: Hier müssen Sie sich auf Unterrichtsausfall einstellen
Warnstreik im öffentlichen Dienst im Dezember in Berlin. Im Raum Chemnitz und Zwickau gehen nächste Woche Lehrkräfte auf die Straße.
Im öffentlichen Dienst wird weiter um einen neuen Tarifvertrag gerungen. Die Lehrer-Gewerkschaft ruft zu Arbeitsniederlegungen auf. In Schulen der Region drohen Einschränkungen.
Oliver Hach
Mehr Artikel