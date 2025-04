Debatte mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: Das ganze Gespräch im Video

Am Montagabend war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für die „Freie Presse“-Debatte in die Sparkasse Zwickau gekommen. Die Veranstaltung war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Moderiert von Chefredakteur Torsten Kleditzsch, ging es an diesem Abend um VW, das Theater Zwickau und den künftigen Koalitionsvertrag. Wenn Sie die Debatte verpasst haben, gibt es hier das Gespräch zum Nachschauen.

Zwickau.

Bei der „Freie Presse“-Debatte verzichtet Sachsens Ministerpräsident auf politische Attacken. Dafür sind die Probleme viel zu dringend. Sie fangen bei VW an – aber hören dort lange nicht auf. Die Aufzeichnung zum Abend: