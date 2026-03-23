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Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) während des „Freie Presse“-Interviews in seinem Büro in der Staatskanzlei.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) während des „Freie Presse“-Interviews in seinem Büro in der Staatskanzlei. Foto: Ulf Dahl
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) während des „Freie Presse“-Interviews in seinem Büro in der Staatskanzlei.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) während des „Freie Presse“-Interviews in seinem Büro in der Staatskanzlei. Foto: Ulf Dahl
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Sachsen
Kretschmer fordert Reformagenda für Deutschland: „Die Situation ist dramatisch“
Von Torsten Kleditzsch und Tino Moritz
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Dresden. Im „Freie Presse“-Interview mahnt Sachsens Ministerpräsident und CDU-Vize dringend Korrekturen bei Energiepreisen und Sozialleistungen an. Deutschland lebe über seine Verhältnisse. Dass es „nach hinten durchgereicht“ werde, lasse sich nicht mehr ignorieren.

Freie Presse: Herr Kretschmer, Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in bisher unbekannter Schärfe gegen Donald Trumps Politik im Irankrieg gestellt. Warum? Macht er jetzt den Gerhard Schröder? Der hatte mit seiner Verweigerung beim Irakkrieg zumindest innenpolitisch Erfolg.
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