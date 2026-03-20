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Die 14-jährige Neyla aus Dresden wird ihren Song im Finale auf Kika Freitagabend erstmals gemeinsam mit ihrer Musikpatin Leslie Clio performen.
Die 14-jährige Neyla aus Dresden wird ihren Song im Finale auf Kika Freitagabend erstmals gemeinsam mit ihrer Musikpatin Leslie Clio performen. Foto: Sven Oliver Puch/ZDF
Die 14-jährige Neyla aus Dresden wird ihren Song im Finale auf Kika Freitagabend erstmals gemeinsam mit ihrer Musikpatin Leslie Clio performen.
Die 14-jährige Neyla aus Dresden wird ihren Song im Finale auf Kika Freitagabend erstmals gemeinsam mit ihrer Musikpatin Leslie Clio performen. Foto: Sven Oliver Puch/ZDF
Sachsen
„Dein Song“ auf Kika: Blinde 14-Jährige aus Sachsen steht an diesem Freitag im TV-Finale
Redakteur
Von Jürgen Becker
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Wenn sie singt, geht das unter die Haut: Die 14-jährige Neyla aus Dresden hat es mit „Unconditional“ ins Finale der Kika-Castingshow „Dein Song“ geschafft. Egal wie das ausgehen wird – einen großen Traum hat Neyla noch.

Neyla ist blind – und spielt Klavier und Gitarre, seit sie klein ist. Sie besitzt ein absolutes Gehör: Wenn sie einen Ton hört, kann sie sofort sagen, welcher Ton es ist. Und sie schreibt eigene Lieder. Mit „Unconditional“ hat sie sich jetzt ins Finale der Kika-Talentshow „Dein Song“ gesungen. In dem Lied geht es darum, dass man auch...
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