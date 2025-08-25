Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Deutsche Soldaten in der Ukraine? Wir haben unsere Leser gefragt – so haben sie entschieden

Bundeswehrsoldaten bei einer Nato-Übung in Litauen. Wir haben unsere Leser gefragt: Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden? Bild: Kay Nietfeld/dpa
Bundeswehrsoldaten bei einer Nato-Übung in Litauen. Wir haben unsere Leser gefragt: Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden? Bild: Kay Nietfeld/dpa
Sachsen
Deutsche Soldaten in der Ukraine? Wir haben unsere Leser gefragt – so haben sie entschieden
Von Josua Gerner
Viele Leser haben sich an der "Freie-Presse"-Umfrage "Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine für Sicherheit sorgen?" beteiligt. Die Antworten zeigen ein eindeutiges Bild.

Obwohl die Frage noch gar nicht zur Entscheidung ansteht, haben sich bereits einige Politiker dazu positioniert: Sollten, im Fall eines Abkommens zwischen Russland und der Ukraine, auch deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden, um dort für Sicherheit zu sorgen? Unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat...
21.08.2025
„Haben wir unsere Vergangenheit vergessen?“ – Das denken Leser über einen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine
Die Frage, ob deutsche Soldaten in der Ukraine für Sicherheitsgarantien sorgen sollten wird aktuell diskutiert. Was meinen Sie? Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Die "Freie Presse" möchte Ihre Meinung zu einem möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine hören. Viele Leser haben sich schon beteiligt. Das sind ihre Antworten.
Josua Gerner
13:28 Uhr
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
20.08.2025
Sagen Sie uns Ihre Meinung: Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine für Sicherheit sorgen?
Sollten deutsche in der Ukraine stationiert werden, um vor Ort für Sicherheit zu sorgen?
Die Bundesregierung denkt offen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach. Auch mit dem Einsatz deutscher Soldaten? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist dagegen. Was denken Sie?
Josua Gerner
27.08.2025
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
