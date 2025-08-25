Deutsche Soldaten in der Ukraine? Wir haben unsere Leser gefragt – so haben sie entschieden

Sachsen
Viele Leser haben sich an der "Freie-Presse"-Umfrage "Sollten deutsche Soldaten in der Ukraine für Sicherheit sorgen?" beteiligt. Die Antworten zeigen ein eindeutiges Bild.
Obwohl die Frage noch gar nicht zur Entscheidung ansteht, haben sich bereits einige Politiker dazu positioniert: Sollten, im Fall eines Abkommens zwischen Russland und der Ukraine, auch deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden, um dort für Sicherheit zu sorgen? Unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.