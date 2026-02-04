Die A 4 als „Chip-Autobahn“: Wie der Raum Chemnitz von den Halbleiter-Großinvestitionen in Dresden profitieren könnte

Die Stimmung in Sachsens Wirtschaft ist schlecht, Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück. Einen Hoffnungsschimmer gibt es in Dresden. Reicht er bis nach Chemnitz, Zwickau oder ins Vogtland?

Lächeln für das Pressefoto? So richtig wollten es die drei IHK-Chefs nicht. Schließlich passte das nicht ganz zum Ergebnis ihrer Konjunkturumfrage, das sie am Mittwoch in Dresden vorstellten: Die sächsische Wirtschaft steckt weiterhin im Stimmungstief: „Die Wachstumsschwäche der Vorjahre dürfte auch 2026 kaum nachhaltig überwunden... Lächeln für das Pressefoto? So richtig wollten es die drei IHK-Chefs nicht. Schließlich passte das nicht ganz zum Ergebnis ihrer Konjunkturumfrage, das sie am Mittwoch in Dresden vorstellten: Die sächsische Wirtschaft steckt weiterhin im Stimmungstief: „Die Wachstumsschwäche der Vorjahre dürfte auch 2026 kaum nachhaltig überwunden...