„Die Lage ist ernst“: Wenn Sachsens CDU-Fraktionschef Hartmann eine verkappte Regierungserklärung im Landtag hält

Sachsen
In ihrem Eckpunktepapier bekennt sich die größte Landtagsfraktion zum Personalabbau, verliert aber kein Wort zur Aufnahme neuer Schulden.
Wenn Sachsens Landtag zusammentritt, stehen grundsätzlich zunächst aktuelle Debatten an. Jede Fraktion kann ein Thema ihrer Wahl auf die Tagesordnung setzen, bei sechs Fraktionen und zwei Plenartagen ist auch jeder mal dran. Die Atmosphäre könnte einerseits entspannter sein – schließlich folgt der Diskussion keine Abstimmung, bei der...
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