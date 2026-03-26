„Die Lage ist ernst“: Wenn Sachsens CDU-Fraktionschef Hartmann eine verkappte Regierungserklärung im Landtag hält

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Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann.
Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
CDU-Spitzenvertreter bei einer Haushaltsklausur in Schmochtitz: Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht, Finanzminister Christian Piwarz, Innenminister Armin Schuster und Fraktionschef Christian Hartmann.
CDU-Spitzenvertreter bei einer Haushaltsklausur in Schmochtitz: Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht, Finanzminister Christian Piwarz, Innenminister Armin Schuster und Fraktionschef Christian Hartmann. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
Bild vom Wahlabend: Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) neben Landesvize und Fraktionschef Christian Hartmann.
Bild vom Wahlabend: Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) neben Landesvize und Fraktionschef Christian Hartmann. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
Finanzpolitiker Peter Patt schließt die Zustimmung zur Aufnahme von Landesschulden weiterhin aus.
Finanzpolitiker Peter Patt schließt die Zustimmung zur Aufnahme von Landesschulden weiterhin aus. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann.
Sachsens CDU-Fraktionschef Christian Hartmann. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
CDU-Spitzenvertreter bei einer Haushaltsklausur in Schmochtitz: Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht, Finanzminister Christian Piwarz, Innenminister Armin Schuster und Fraktionschef Christian Hartmann.
CDU-Spitzenvertreter bei einer Haushaltsklausur in Schmochtitz: Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht, Finanzminister Christian Piwarz, Innenminister Armin Schuster und Fraktionschef Christian Hartmann. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
Bild vom Wahlabend: Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) neben Landesvize und Fraktionschef Christian Hartmann.
Bild vom Wahlabend: Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) neben Landesvize und Fraktionschef Christian Hartmann. Foto: Robert Michael/dpa/Archiv
Finanzpolitiker Peter Patt schließt die Zustimmung zur Aufnahme von Landesschulden weiterhin aus.
Finanzpolitiker Peter Patt schließt die Zustimmung zur Aufnahme von Landesschulden weiterhin aus. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Sachsen
„Die Lage ist ernst“: Wenn Sachsens CDU-Fraktionschef Hartmann eine verkappte Regierungserklärung im Landtag hält
Redakteur
Von Tino Moritz
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In ihrem Eckpunktepapier bekennt sich die größte Landtagsfraktion zum Personalabbau, verliert aber kein Wort zur Aufnahme neuer Schulden.

Wenn Sachsens Landtag zusammentritt, stehen grundsätzlich zunächst aktuelle Debatten an. Jede Fraktion kann ein Thema ihrer Wahl auf die Tagesordnung setzen, bei sechs Fraktionen und zwei Plenartagen ist auch jeder mal dran. Die Atmosphäre könnte einerseits entspannter sein – schließlich folgt der Diskussion keine Abstimmung, bei der...
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