Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Die Windverhältnisse für echte Reformen sind extrem günstig“: Was Sachsens Kommunen bis 2026 erwarten können

Redet von „echten Reformen“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU).
Redet von „echten Reformen“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl
Redet von „echten Reformen“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU).
Redet von „echten Reformen“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Bild: Ulf Dahl
Sachsen
„Die Windverhältnisse für echte Reformen sind extrem günstig“: Was Sachsens Kommunen bis 2026 erwarten können
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag nimmt in Dresden eine neue Kommission ihre Arbeit auf, von der sich die Kommunen eine nachhaltige Entlastung versprechen. Auch Sachsens Innenminister meldet Ansprüche an.

Sachsens CDU/SPD-Minderheitskoalition will die Kommunen „langfristig und nachhaltig entlasten“ - so steht es im Koalitionsvertrag von Dezember 2024. Helfen soll dabei eine neue „Reformkommission“, die von der Landesregierung eingesetzt wurde und am Freitag offiziell ihre Arbeit aufnimmt. Von ihr erwarte er sich „substanzielle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
9 min.
Armin Schuster: „Dass die AfD unter Umständen ein Trojanisches Pferd baut, ist klar“
„Der Freistaat ist den Kommunen zu dominant geworden“: Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU).
Sachsens Innenminister spricht im „Freie Presse“-Interview über „Wirkungstreffer“ bei der AfD und die Notwendigkeit von Reformen zur Entlastung der Kommunen.
Tino Moritz und Udo Lindner
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
11:18 Uhr
1 min.
Kommunen sollen entlastet werden - Kommission tagt
Innenminister Armin Schuster erhofft sich von einer Kommission Impulse für einen schlankeren Staat (Archivbild).
Sachsen möchte die staatliche Verwaltung verschlanken und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen auf den Prüfstand stellen. Schon bald soll es erste Ergebnisse geben.
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
Mehr Artikel