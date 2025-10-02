Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lutz Rosenlöcher vor dem Rathaus. Der Wegweiser rechts gibt die Entfernung in die Partnergemeinde in Baden-Württemberg an.
Lutz Rosenlöcher vor dem Rathaus. Der Wegweiser rechts gibt die Entfernung in die Partnergemeinde in Baden-Württemberg an. Bild: Andreas Kretschel
Sachsen
Dorfbürgermeister aus dem Erzgebirge: Warum ich die DDR nicht zurückwill
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

CDU-Bürgermeister Lutz Rosenlöcher erzählt, warum er lieber die deutsche Einheit feiert, als dem Arbeiter-und-Bauern-Staat hinterherzutrauern. Und warum es für ihn ein Rätsel ist, dass so viele Menschen eine Partei wie die AfD wählen.

Dem Westbesuch, so erinnert sich Bürgermeister Lutz Rosenlöcher an diesem Nachmittag in seinem Dienstzimmer in der kleinen Gemeinde Hohndorf im Erzgebirgskreis, hätten die Tränen in den Augen gestanden. „Aber nicht vor Freude“, klärt er auf und schiebt gleich hinterher: „Wenn er im Sommer bei 30 Grad Hitze bei uns zu Hause das Plumpsklo...
16:00 Uhr
3 min.
Ex-Ministerpräsident Milbradt reflektiert im Erzgebirge über die Deutsche Wiedervereinigung
Georg Milbradt sprach darüber, was er mit der Deutschen Einheit verbindet.
Zum Tag der Deutschen Einheit fand in Hohndorf ein Festakt statt. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt beleuchtete die Licht- und Schattenseiten der Wiedervereinigung.
Katrin Hofmann
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
01.10.2025
5 min.
„Wenn es um Vermögen geht, bin ich leider pessimistisch“: Warum der Osten den Westen nicht einholen kann
Rottach-Egern in Bayern und Grünhain-Beierfeld in Sachsen: Die einen erben viel, die anderen schauen in die Röhre.
Auch 35 Jahre nach der deutschen Einheit klafft eine riesige Wohlstandslücke zwischen Ost und West. Zwei Zahlen zeigen das ganze Dilemma. Bleiben die Sachsen für immer arm?
Oliver Hach
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
