Dorfbürgermeister aus dem Erzgebirge: Warum ich die DDR nicht zurückwill

Sachsen
CDU-Bürgermeister Lutz Rosenlöcher erzählt, warum er lieber die deutsche Einheit feiert, als dem Arbeiter-und-Bauern-Staat hinterherzutrauern. Und warum es für ihn ein Rätsel ist, dass so viele Menschen eine Partei wie die AfD wählen.
Dem Westbesuch, so erinnert sich Bürgermeister Lutz Rosenlöcher an diesem Nachmittag in seinem Dienstzimmer in der kleinen Gemeinde Hohndorf im Erzgebirgskreis, hätten die Tränen in den Augen gestanden. „Aber nicht vor Freude“, klärt er auf und schiebt gleich hinterher: „Wenn er im Sommer bei 30 Grad Hitze bei uns zu Hause das Plumpsklo...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.