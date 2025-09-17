Drei denkwürdige Minuten: Was Sabine Zimmermanns Rücktritt wirklich zu einer Überraschung macht

Mit der Frontfrau des BSW in Sachsen tritt eine Galionsfigur der Politik der letzten Jahrzehnte im Freistaat ab. Welche Folgen hat der Schritt für ihre Partei – und welche für Sachsen?

Sie war Gewerkschafterin im Vogtland und in Zwickau. Sie saß für die SPD im Landtag in Dresden, dann zog sie für die damalige PDS in den Bundestag ein. Dort machte sie sich bundesweit einen Namen als Sozialpolitikerin. Nach 16 Jahren schob die Linke sie aufs Abstellgleis. Doch statt abzutakeln, kehrte sie mit dem BSW triumphal auf die...