„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Der Mann hinter den legendären Kostümen ist tot

Mit den Kostümen im Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hat er sich für viele unsterblich gemacht. Doch auch „Amadeus“ und „Pan Tau“ tragen seine Handschrift. Jetzt ist Kostümbildner Theodor Pištěk gestorben.

Prag. Der oscarprämierte tschechische Kostümbildner und Maler Theodor Pištěk ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag unter Berufung auf seine Familie. Pištěk war schon zeitlebens eine Legende: Die Kostüme des Prinzen im Defa-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, für den auch auf Schloss Moritzburg in Sachsen gedreht wurde, sind unvergessen. Aber auch in vielen weiteren Produktionen für Film und Fernsehen wirkte er im Hintergrund mit. So hat Pištěk zum Beispiel für sein Mitwirken am Film „Amadeus“ von Milos Forman 1985 einen Oscar für das beste Kostümdesign erhalten. Mit Forman arbeitete er zudem beim Spielfilm „Valmont“ zusammen, für dessen Kostümdesign er 1990 mit einem französischen „César“ ausgezeichnet wurde. 2004 wurde Pištěk schließlich ein Böhmischer Löwe für seine künstlerischen Verdienste in der Filmwirtschaft verliehen.

Theodor Pištěk wirkte an fat 70 Produktionen für Film und Fernsehen mit. Bild: Šulová Kateøina/CTK/dpa Theodor Pištěk wirkte an fat 70 Produktionen für Film und Fernsehen mit. Bild: Šulová Kateøina/CTK/dpa

An fast 70 Produktionen mitgewirkt

Theodor Pištěk wurde am 25. Oktober 1932 als Sohn eines bekannten Schauspieler-Ehepaars in Prag geboren. Sein Vater Theodor Pištěk war ein Schauspieler, der zwischen 1921 und 1959 in 250 Filmen mitspielte, seine Mutter die Schauspielerin Mána Zenísková. Nach einem Studium der Malerei begann Pištěk Jr. 1960 seine Karriere als Kostümbildner in den Prager Barrandov-Studios und wirkte bis 2003 an der Kostümausstattung von fast siebzig Filmen und Fernsehserien mit, darunter „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Pan Tau“ (1977 bis 1978), „Die Märchenbraut“ (1979), „Die Besucher“ (1983), „Dune – Der Wüstenplanet“ (2000) und zuletzt „Children of Dune“ (2003) mit. Für sein künstlerisches Lebenswerk bekam er 2013 den Kristallglobus des Karlsbader Filmfestivals.

Für die Kostüme im Film „Amadeus“ mit Thomas Edward Hulce in der Rolle des Mozart erhielt Theodor Pištěk einen Oscar. Bild: Imago Für die Kostüme im Film „Amadeus“ mit Thomas Edward Hulce in der Rolle des Mozart erhielt Theodor Pištěk einen Oscar. Bild: Imago

Auch als Maler berühmt

Neben seiner Karriere beim Film hat sich Pištěk als Maler einen Namen gemacht. Seine fotorealistischer Darstellungen befinden sich unter anderem in den Sammlungen der Prager Nationalgalerie.

Uniformen der Prager Burgwache gestaltet

Nach der Samtenen Revolution, der demokratischen Wende von 1989, gestaltete Pištěk zudem im Auftrag des neuen Präsidenten Vaclav Havel die Uniformen der Prager Burgwache neu. Sie sind in dieser Form bis heute in Verwendung. Havel zeichnete Pištěk im Jahr 2000 mit der tschechischen Verdienstmedaille aus. (juerg/dpa)