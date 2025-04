Dresden macht bis zu 220 Millionen Euro Schulden - radikale Kürzungen im Nahverkehr vom Tisch

Bergbahnen sollten nur noch im Sommer fahren, Elbfähren stillgelegt werden. Doch so weit kommt es nun nicht. Neue Kredite braucht die Stadt vor allem auch für die Carolabrücke.

Dresden.

Fast 20 Jahre ist es jetzt her, da verkaufte die Stadt Dresden ihre Immobiliengesellschaft Woba mit rund 50.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten an eine private Investmentgesellschaft - und war auf einen Schlag schuldenfrei. Das ist nun vorbei. Erstmals wird die Landeshauptstadt wieder Schulden machen. Bis zu 220 Millionen Euro Kredite hat der Stadtrat am Montagabend mit der Verabschiedung des Haushalts für die Jahre 2025 und 2026 beschlossen. Das berichten MDR und „Sächsische Zeitung“.

Das Geld soll vor allem in die Infrastruktur fließen. Allein der Neubau der eingestürzten Carolabrücke, den die Stadt finanziell allein stemmen muss, wird mit etwa 100 Millionen Euro veranschlagt. Die Neuverschuldung ist ab 2027 vorgesehen, für die geplanten Investitionen wird dann ein Brückenfonds eingerichtet.

Drohen trotzdem Einschnitte im Sozialbereich?

Mit dem Beschluss des Doppelhaushaltshalts mit einem jährlichen Rekordvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro sind zugleich massive Kürzungen im öffentlichen Nahverkehr vom Tisch. Die Dresdner Verkehrsbetriebe hatten unter anderem angekündigt, dass die bei Touristen beliebten Bergbahnen zum Weißen Hirsch und nach Oberloschwitz nur noch im Sommerfahrplan verkehren sollten. Zwei von drei Elbfähren sollten komplett eingestellt werden, zudem drohte aus Spargründen ein längerer Takt bei Bussen und Straßenbahnen. Nun wird nur bei wenigen Buslinien gekürzt.

Leere Stühle als Protest: Vor dem Rathaus in Dresden demonstrierten Menschen gegen Kürzungen im Sozialbereich. Bild: Robert Michael/dpa Leere Stühle als Protest: Vor dem Rathaus in Dresden demonstrierten Menschen gegen Kürzungen im Sozialbereich. Bild: Robert Michael/dpa

Zu deutlichen Einschnitten wird es hingegen wohl im Sozialbereich der Landeshauptstadt kommen. Vor dem Rathaus protestierte am Montag der Paritätische Wohlfahrtsverband mit leeren Stühlen gegen mögliche Streichungen im Sozialbereich. Der Kinder-, Jugend- und Gleichstellungsarbeit drohten noch nie dagewesene Kürzungen und Schließungen über das gesamte Stadtgebiet Dresdens hinweg, hieß es.