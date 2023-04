Ein Busfahrer aus Sachsen gibt für ein bisschen Ruhm fast alles

Jonny René heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Jonny Rönnefahrt. Er ist Busfahrer - und macht nun seit Ostern Werbung für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Der Schlagersänger singt in einem Musikvideo auf der DVB-Facebookseite mal in einem Goldanzug, mal in Busfahrer-Uniform. Zum besten gibt er selbst vertonte und geschriebene Reime, die...