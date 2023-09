Erstmals SPD-Spitzenkandidatin in Sachsen: Wer ist Petra Köpping?

2019 waren es nur noch 7,7 Prozent, die Sachsens Sozialdemokraten - auch damals schon als Regierungspartei - holten. Nun gehen sie aber nicht mit ihrem Wirtschaftsminister, sondern mit der Sozialressortchefin an der Spitze ins Rennen.

Eine wirkliche Überraschung war es längst nicht mehr, aber am Montag machte es die Parteispitze offiziell: Sozialministerin Petra Köpping soll Sachsens SPD in die Landtagswahl 2024 führen. Die 65-Jährige sitzt seit fast neun Jahren am Kabinettstisch - von 2014 bis 2019 als Integrationsministerin, seitdem als Sozialministerin.