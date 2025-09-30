Ein Jahr Landtag in Sachsen: Fehlende Mehrheit für Regierung „nicht der Idealzustand“

Sachsen
Herausforderung Minderheitskoalition: Während Parlamentschef Dierks sich positiv äußert, dominiert in der Opposition die Kritik. Wie steht es wirklich um die neue parlamentarische Kultur?
Ein Jahr nach der Konstituierung des ersten Landtags in Sachsen, in dem das Regierungslager nicht über eine Mehrheit der Sitze verfügt, zieht Parlamentspräsident Alexander Dierks (CDU) ein positives Fazit. „Der Landtag hat die drei Entscheidungen, die notwendig waren, getroffen“, sagte er der „Freien Presse“ in Dresden. So sei am 1....
