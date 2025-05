Ein „Königreich“ in Mittelsachsen: Peter Fitzek und das Ende seines Fantasiestaats

In Halsbrücke bei Freiberg hatte Deutschlands größte Reichsbürgervereinigung zuletzt ihre Zentrale. Warum wurde sie verboten - und was machte sie so gefährlich?

Der Bauernhof liegt abseits des Dorfes, der Loßnitzer Weg wird hier zur Sackgasse. Vor dem Gutshaus in Halsbrücke bei Freiberg stehen am Dienstag viele Polizeiwagen. Das Gelände ist abgeriegelt. Beamte von Landeskriminalamt, Bundespolizei und Bereitschaftspolizei sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um die letzte Bastion eines...