MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Ein rasender Kultusminister, ein feministischer Ministerpräsident und immer wieder Wurst: So war das Politikjahr 2025 in Sachsen

2025 gab es nicht nur Beef, es ging auch um die Wurst.
2025 gab es nicht nur Beef, es ging auch um die Wurst. Bild: Imago/Collage FP
Zwei Gewinnerinnen und ein Verlierer. Susanne Schaper (Linke) und Franziska Schubert (Grüne) glänzten als Mehrheitsbeschafferinnen, Conrad Clemens (CDU) am Gaspedal.
Zwei Gewinnerinnen und ein Verlierer. Susanne Schaper (Linke) und Franziska Schubert (Grüne) glänzten als Mehrheitsbeschafferinnen, Conrad Clemens (CDU) am Gaspedal. Bild: Thomas Kläber, dpa (2)
Sprach ganzjährig von „Minderheitenregierung“: CDU-Fraktionschef und Landesvize Christian Hartmann.
Sprach ganzjährig von „Minderheitenregierung“: CDU-Fraktionschef und Landesvize Christian Hartmann. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Hat es ganz knapp nicht in den Bundestag geschafft: BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.
Hat es ganz knapp nicht in den Bundestag geschafft: BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht. Bild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Habeck würde uns „fetischhaftes Wurstgefresse“ vorwerfen: Der Cabanossi-Korb von Alexander Dierks.
Habeck würde uns „fetischhaftes Wurstgefresse“ vorwerfen: Der Cabanossi-Korb von Alexander Dierks. Bild: Johanna Eisner
Spahns persönliche Nemesis: Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta.
Spahns persönliche Nemesis: Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
2025 gab es nicht nur Beef, es ging auch um die Wurst.
2025 gab es nicht nur Beef, es ging auch um die Wurst. Bild: Imago/Collage FP
Zwei Gewinnerinnen und ein Verlierer. Susanne Schaper (Linke) und Franziska Schubert (Grüne) glänzten als Mehrheitsbeschafferinnen, Conrad Clemens (CDU) am Gaspedal.
Zwei Gewinnerinnen und ein Verlierer. Susanne Schaper (Linke) und Franziska Schubert (Grüne) glänzten als Mehrheitsbeschafferinnen, Conrad Clemens (CDU) am Gaspedal. Bild: Thomas Kläber, dpa (2)
Sprach ganzjährig von „Minderheitenregierung“: CDU-Fraktionschef und Landesvize Christian Hartmann.
Sprach ganzjährig von „Minderheitenregierung“: CDU-Fraktionschef und Landesvize Christian Hartmann. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Hat es ganz knapp nicht in den Bundestag geschafft: BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.
Hat es ganz knapp nicht in den Bundestag geschafft: BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht. Bild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Habeck würde uns „fetischhaftes Wurstgefresse“ vorwerfen: Der Cabanossi-Korb von Alexander Dierks.
Habeck würde uns „fetischhaftes Wurstgefresse“ vorwerfen: Der Cabanossi-Korb von Alexander Dierks. Bild: Johanna Eisner
Spahns persönliche Nemesis: Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta.
Spahns persönliche Nemesis: Grünen-Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
Sachsen
Ein rasender Kultusminister, ein feministischer Ministerpräsident und immer wieder Wurst: So war das Politikjahr 2025 in Sachsen
Von Tino Moritz, Johanna Eisner, Johanna Klix und Sascha Aurich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer waren die politischen Gewinner und Verlierer des Jahres? Warum essen Politiker so viel Wurst? Was trieb der Ministerpräsident? Und wer konnte „Minderheitsregierung“ nicht richtig aussprechen? Der satirische Jahresrückblick des Politik-Newsletters „Zehn vor Zwölf“.

Gewinnerinnen: Franziska Schubert & Susanne Schaper - die Mehrheitsbeschafferinnen aus der Opposition
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
3 min.
Kretschmer: Minderheitsregierung stabil und auf gutem Weg
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält seine Minderheitsregierung mit der SPD für stabil. (Archivbild)
Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer will 2029 noch einmal für seine Partei ins Rennen gehen. Die aktuelle Minderheitsregierung mit der SPD sieht er nicht gefährdet.
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
25.11.2025
4 min.
Kretschmer: Regierung auf gutem Weg - Opposition kritisch
Sachsens Minderheitsregierung könne anderen als Beispiel dienen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (Archivbild)
Positiv fällt die Bilanz des Ministerpräsidenten nach einem Jahr ohne eigene Mehrheiten aus. Besonders eine Oppositionspartei hebt er lobend hervor. Diese äußert sich jedoch kritisch.
Mehr Artikel