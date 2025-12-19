Ein rasender Kultusminister, ein feministischer Ministerpräsident und immer wieder Wurst: So war das Politikjahr 2025 in Sachsen

Sachsen
Wer waren die politischen Gewinner und Verlierer des Jahres? Warum essen Politiker so viel Wurst? Was trieb der Ministerpräsident? Und wer konnte „Minderheitsregierung“ nicht richtig aussprechen? Der satirische Jahresrückblick des Politik-Newsletters „Zehn vor Zwölf“.
Gewinnerinnen: Franziska Schubert & Susanne Schaper - die Mehrheitsbeschafferinnen aus der Opposition
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.