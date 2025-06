„Ein Traum, der wahr werden könnte“: Beginnt die Tour de France 2030 in Sachsen?

Grünen-Antrag erhält Mehrheit im Landtag: Werden sich die weltbesten Profis beim berühmtesten Radrennen der Welt auf hügeligen Abschnitten des Vorerzgebirges zur Steilen Wand von Meerane quälen?

Die Absichtserklärung hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schon unterschrieben. Er bekannte sich auch schon öffentlich dazu, dass diese Idee von den Grünen stammt: den Start der Tour de France im Jahr 2030 nach Mitteldeutschland zu holen. Dieses Jahr wird er am ersten Juli-Wochenende in Lille stattfinden, ist aber in der...