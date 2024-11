Einbrecher stellt sich selbst ein Bein

Dumm gelaufen: Ein Einbruch im Leipziger Osten läuft dermaßen schief, dass der Dieb am Ende sogar im Krankenhaus landet.

Leipzig.

Diesen Bruch hatte sich der Dieb wohl ganz anders ausgemalt. Statt Beute zu machen, verletzte er sich schwer.

Durchs Fenster geklettert

Es ist Samstagabend, als der 35-Jährige auf ein Firmengelände in der Lagerhofstraße im Leipziger Osten vordringt. Er steigt über ein Baugerüst aufs Vordach des Gebäudes, hebelt das Fenster auf und klettert hinein. Doch als er dann versucht, eine Bürotür aufzuhebeln, scheitert er nicht nur kläglich. Er stürzt dabei sogar auch noch eine Treppe hinunter und verletzt sich dadurch schwer.

Unter Schmerzen ins Krankenhaus gebracht

Wohl wegen der Schmerzen muss der 35-Jährige seinen Beutezug abbrechen. Ein Zeuge habe ihn dann beim Verlassen des Gebäudes durch eine Zugangstür beobachtet und die Polizei informierte, so ein Polizeisprecher. Die Beamten nehmen den Mann daraufhin unweit des Tatortes fest. Wegen der schweren Verletzungen muss ein Rettungswagen den Einbrecher in ein Krankenhaus bringen, während die Beamten Spuren des Einbruchs sichern. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Dumm gelaufen. „Nun kommt neben den Verletzungen noch eine Anzeige wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf den 35-Jährigen zu“, so der Polizeisprecher.