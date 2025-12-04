„Eine Ausbildung an der Waffe hat noch keinen umgebracht“: So reagiert das Netz auf den Schulstreik gegen die Wehrpflicht

Am Freitag soll es bundesweit Schulstreiks gegen die Wehrpflicht geben. Im Netz polarisiert der geplante Protest.

Die angekündigten Schulstreiks führen an Chemnitzer Schulen zu Konflikten zwischen Schülern und Lehrkräften. Hintergrund ist die Bundestagsabstimmung zur Wehrpflicht. Dort wird am Freitag darüber entschieden, ob junge Männer im wehrpflichtigen Alter wieder gemustert werden. Die Wehrpflicht steht im Grundgesetz und gilt für alle Männer ab...