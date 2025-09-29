Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Energiewende privat zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Was hat das alles eigentlich mit mir zu tun?

„Die Energiewende hat eine Menge mit mir zu tun“, sagt Autor Frank Hommel. Aber den Gedanken im Alltag umzusetzen, ist nicht immer einfach.
„Die Energiewende hat eine Menge mit mir zu tun“, sagt Autor Frank Hommel. Aber den Gedanken im Alltag umzusetzen, ist nicht immer einfach.
Energiewende privat zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Was hat das alles eigentlich mit mir zu tun?
Redakteur
Von Frank Hommel
Die Energiewende bietet jede Menge Chancen, die sich nutzen lassen – wirtschaftlich und privat. Das kann auch anstrengend sein, wie die Familie unseres Autors nicht selten selbst erlebt.

Als ich in den zurückliegenden Wochen im Zug zwischen Freiberg und Flöha aus dem Fenster blickte, sah ich gewaltige Veränderungen. Erst stellten Arbeiter entlang der Gleise riesige Stahlgestelle auf. Dann schraubten sie Solarmodule daran, die im Licht der Sonne glänzten. Die Landschaft bekam ein neues Gesicht.
14.08.2025
12 min.
„Jetzt kommen auch noch die Scheißgrünen mit ihrem Klimawandel“ - Wie Grünenchef Felix Banaszak versucht, den Osten zu verstehen
„Wir geben den Osten nicht auf“, hat Felix Banaszak im ARD-Sommerinterview gesagt, „und wir kämpfen darum, dass der Osten uns nicht aufgibt.“ Der Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, hier zu Gast in Freiberg.
Grünenchef Felix Banaszak will Wähler dort abholen, wo sie sind: in der Kneipe. Deshalb hat er das Format „Bier mit Banaszak“ eingeführt. Damit ist er nun auch öfter in Ostdeutschland unterwegs. Denn mit dem Osten und den Grünen läuft es nicht so gut. Woran liegt das?
Johanna Eisner
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
27.08.2025
10 min.
Kaviar und Beatmusik, Schildkröten und tote Enten: Archive graben neue Details zum Alltag der Wismut-Zeit aus
„Wir fügen die Puzzlestücke zusammen“: Annette Zehnter vom Stasiarchiv und Raymond Plache vom Staatsarchiv in der neuen Wismut-Ausstellung. Am Donnerstag wird sie eröffnet.
Die Geschichte der Wismut ist noch lange nicht fertig erzählt. Nun fördern Staatsarchiv und Stasibehörde Akten zu Tage, die unfreiwillig komisch wirken. Aber nur auf den ersten Blick.
Frank Hommel
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
