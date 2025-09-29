Energiewende privat zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Was hat das alles eigentlich mit mir zu tun?

Die Energiewende bietet jede Menge Chancen, die sich nutzen lassen – wirtschaftlich und privat. Das kann auch anstrengend sein, wie die Familie unseres Autors nicht selten selbst erlebt.

Als ich in den zurückliegenden Wochen im Zug zwischen Freiberg und Flöha aus dem Fenster blickte, sah ich gewaltige Veränderungen. Erst stellten Arbeiter entlang der Gleise riesige Stahlgestelle auf. Dann schraubten sie Solarmodule daran, die im Licht der Sonne glänzten. Die Landschaft bekam ein neues Gesicht.