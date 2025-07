Erlebnis VW-Abholung in der Gläsernen Manufaktur: Als hätte ich einen Ferrari gekauft

Ende des Jahres ist Schluss mit der Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Das einstige Prestigeprojekt fällt dem Rotstift zum Opfer. Unser Autor hat dort trotzdem noch seinen neuen ID.3 abgeholt.

Wer schonmal ein Auto gekauft hat, der kennt das Ritual der Abholung. Der Händler wartet freudestrahlend im Autohaus, gibt eine mal mehr, mal weniger detaillierte Einführung in all die Knöpfe, Hebel und Bildschirme, drückt einem eine Flasche Sekt und mit etwas Glück auch noch neue Gummimatten in die Hand, und dann geht es los. So weit, so...