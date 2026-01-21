Erzgebirge ohne Schneerücklagen: In Sachsen war es 2025 viel zu trocken

Sachsen
Im vergangenen Jahr war es in Sachsen erneut zu trocken. Dramatisch war das Niederschlagsdefizit im Dezember. Und die Prognosen für die nächste Zeit sehen auch nicht gut aus.
Sachsen braucht mehr Wasser. 2025 geht erneut als trockener Jahrgang in die Geschichte des Freistaates ein – auch wenn es im Januar, Juli, September und Oktober zum Teil deutlich mehr Niederschlag gab als üblich. „Die Monate mit einem Niederschlagsüberschuss resultieren meist aus Starkregenereignissen. Der klassische Landregen ist weiter auf...
