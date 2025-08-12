Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Es wäre zu früh, von einer Wende zu sprechen“: Warum Asylverfahren in Sachsen nicht mehr so lange dauern wie im Vorjahr

Will die Maßnahmen zur Verkürzung der Verfahrenszeiten „konsequent fortsetzen und weiter ausbauen“: Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Will die Maßnahmen zur Verkürzung der Verfahrenszeiten „konsequent fortsetzen und weiter ausbauen“: Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Sachsen
Redakteur
Von Tino Moritz
Sachsens Justizministerin vermeldet erste Erfolge bei der Beschleunigung von Asylverfahren. Hält der Trend an?

An der Anzahl der Asylverfahren kann es schon mal nicht liegen. Zwar gibt es derzeit deutlich weniger unerlaubte Grenzübertritte, nachdem die neue Bundesregierung kurz nach ihrem Amtsantritt im Frühjahr verschärfte Kontrollen angekündigt hat. Bei Sachsens Gerichten ist nach Angaben von Justizministerin Constanze Geiert (CDU) davon aber noch...
