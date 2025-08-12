„Es wäre zu früh, von einer Wende zu sprechen“: Warum Asylverfahren in Sachsen nicht mehr so lange dauern wie im Vorjahr

Sachsen
Sachsens Justizministerin vermeldet erste Erfolge bei der Beschleunigung von Asylverfahren. Hält der Trend an?
An der Anzahl der Asylverfahren kann es schon mal nicht liegen. Zwar gibt es derzeit deutlich weniger unerlaubte Grenzübertritte, nachdem die neue Bundesregierung kurz nach ihrem Amtsantritt im Frühjahr verschärfte Kontrollen angekündigt hat. Bei Sachsens Gerichten ist nach Angaben von Justizministerin Constanze Geiert (CDU) davon aber noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.