Flüchtlinge sehen Pflichtdienst als großen Gewinn: „Ich werde nie in der Lage sein, Deutschland alles zurückzugeben“

Sachsen
Ein Landrat in Thüringen zieht ein positives Fazit der Arbeitspflicht für Asylbewerber. Nun fordert er, auch Bürgergeldempfänger in die Pflicht zu nehmen. In Sachsen zieht derweil ein Kollege nach.
Mal sind Hamza Anbat und Fahed Obied vier Stunden die Woche unterwegs, mal sind es sechs. Je nachdem, was anfällt. Hamza Anbat und Fahed Obied aus Syrien arbeiten für einen gemeinnützigen Hilfsverein in Greiz in Thüringen. Ziehen sie los, dann packen sie gebrauchte Kleidung ein oder alte Möbel zusammen. Der Verein bringt die Spenden mehrmals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.