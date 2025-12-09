„Freie Presse“-Reporterin Manuela Müller ausgezeichnet mit dem Deutschen Reporter:innen-Preis 2025

Für ihre Reportage „Die dunkle Seite des Schenkens“ erhielt Manuela Müller am Montagabend in Berlin einen der renommiertesten Journalistenpreise Deutschlands.

Berlin. Der Deutsche Reporter:innen-Preis ging am Montagabend erneut an eine Reporterin der „Freien Presse“. Manuela Müller erhielt den renommierten Journalistenpreis für ihre Reportage „Die dunkle Seite des Schenkens“. Der Text war im Dezember 2024 in der „Freien Presse“ erschienen, Müller erzählt darin von einer Weihnachtsgeschenkaktion der Zwickauer Tafel, die eingestellt worden war. Was steckte dahinter? Dieser Frage ging Müller nach. „Sie beschreibt den Frust der Ehrenamtlichen über mangelnde Wertschätzung, auch durch Tafelgäste mit Migrationsgeschichte, und fragt: Müssen Beschenkte grundsätzlich dankbar sein?“, fasste die Jury in ihrer Begründung zusammen. „Müller spricht aus, wovor sich viele andere scheuen und macht aus einer winzigen Geschichte eine große – die perfekte Lokalreportage.“

Der Reporter:innenpreis wird seit 2009 vom Verein Reporter:innen-Forum für herausragende Reportagen verliehen. In diesem Jahr wurden 940 Reportagen, Essays, Interviews und Podcasts in elf Kategorien eingereicht. Alle nominierten Texte finden Sie hier.

2024 waren bereits zwei Texte aus der „Freien Presse“ mit dem Reporter:innenpreis ausgezeichnet worden. (fp)