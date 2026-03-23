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Schloss Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen. Verhinderte Correctiv hier ein rechtes Schulungszentrum?
Schloss Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen. Verhinderte Correctiv hier ein rechtes Schulungszentrum? Foto: Eckardt Mildner
Fotografieren verboten: Der Verein Freiberger Forum erlaubte keine Bildaufnahmen von seiner Veranstaltung mit Mathilda Huss.
Fotografieren verboten: Der Verein Freiberger Forum erlaubte keine Bildaufnahmen von seiner Veranstaltung mit Mathilda Huss. Foto: Oliver Hach
Mathilda Huss im Jahr 2023 und ihr Schloss Reinsberg. Der Südflügel wurde vergangenes Jahr abgerissen.
Mathilda Huss im Jahr 2023 und ihr Schloss Reinsberg. Der Südflügel wurde vergangenes Jahr abgerissen. Foto: Steffen Jankowski, Oliver Hach
Schloss Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen. Verhinderte Correctiv hier ein rechtes Schulungszentrum?
Schloss Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen. Verhinderte Correctiv hier ein rechtes Schulungszentrum? Foto: Eckardt Mildner
Fotografieren verboten: Der Verein Freiberger Forum erlaubte keine Bildaufnahmen von seiner Veranstaltung mit Mathilda Huss.
Fotografieren verboten: Der Verein Freiberger Forum erlaubte keine Bildaufnahmen von seiner Veranstaltung mit Mathilda Huss. Foto: Oliver Hach
Mathilda Huss im Jahr 2023 und ihr Schloss Reinsberg. Der Südflügel wurde vergangenes Jahr abgerissen.
Mathilda Huss im Jahr 2023 und ihr Schloss Reinsberg. Der Südflügel wurde vergangenes Jahr abgerissen. Foto: Steffen Jankowski, Oliver Hach
Sachsen
Gastgeberin des Potsdamer Treffens: Correctiv-Geschichte störte Pläne für Schloss Reinsberg
Redakteur
Von Oliver Hach
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Die umstrittene Biologin Mathilda Huss sprach in Freiberg über Genetik und Politik – und erklärte, wie sie weiter machen will mit ihrem Schloss in Mittelsachsen.

Bereits vor einem Jahr wurde der Baubeginn im Landratsamt angezeigt, jetzt hat sich Besitzerin Mathilda Huss erstmals seit dem Potsdamer Treffen im November 2023 öffentlich zu ihren Plänen für Schloss Reinsberg geäußert. „Ich bin dran, es läuft, aber es läuft langsamer als geplant. Und die Nutzung musste ich jetzt umstellen“, sagte sie...
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