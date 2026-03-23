Sachsen
Die umstrittene Biologin Mathilda Huss sprach in Freiberg über Genetik und Politik – und erklärte, wie sie weiter machen will mit ihrem Schloss in Mittelsachsen.
Bereits vor einem Jahr wurde der Baubeginn im Landratsamt angezeigt, jetzt hat sich Besitzerin Mathilda Huss erstmals seit dem Potsdamer Treffen im November 2023 öffentlich zu ihren Plänen für Schloss Reinsberg geäußert. „Ich bin dran, es läuft, aber es läuft langsamer als geplant. Und die Nutzung musste ich jetzt umstellen“, sagte sie...
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