Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bundespolizei wird jetzt gemeinsam mit der Landespolizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof kontrollieren, ob das Waffenverbot an den Wochenenden eingehalten wird.
Die Bundespolizei wird jetzt gemeinsam mit der Landespolizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof kontrollieren, ob das Waffenverbot an den Wochenenden eingehalten wird. Bild: Symbolfoto/IMAGO/EHL Media
Die Bundespolizei wird jetzt gemeinsam mit der Landespolizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof kontrollieren, ob das Waffenverbot an den Wochenenden eingehalten wird.
Die Bundespolizei wird jetzt gemeinsam mit der Landespolizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof kontrollieren, ob das Waffenverbot an den Wochenenden eingehalten wird. Bild: Symbolfoto/IMAGO/EHL Media
Sachsen
Gefährlichster Bahnhof in Sachsen: Polizei greift in Leipzig jetzt durch
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im und rund um den Leipziger Hauptbahnhof kommt es jährlich zu Tausenden Straftaten. Die Gewaltdelikte darunter nehmen zu. Deshalb ist dort jetzt ein Messerverbot an Wochenenden verhängt worden.

Leipzig.

Auf dem Leipziger Hauptbahnhof dürfen demnächst keine Messer oder anderen gefährlichen Gegenstände mehr an den Wochenenden mitgeführt werden. Das Verbot gelte vom 14. November bis zum 22. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag in der Zeit von 15 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Grund sei, dass sich dort sowohl die Anzahl als auch die Brutalität der Gewaltdelikte erhöht habe. Der Bahnhofsvorplatz sei von diesem Verbot aber ausgenommen. Neben Messern gilt das Verbot auch für Scheren, Bögen, Pfeile, Hackwerkzeuge wie Äxte oder Beile und Schwerter, Säbel, Kubotan-Stifte und Eispickel. Die Mitnahme von Werkzeugen mit einer Klinge oder einem Schaft von über 6 Zentimetern Länge wie Schraubendreher und Meißel, von Baseball- und Softballschlägern, Knüppeln und Schlagstöcken sowie Kampfsportgeräten ist laut Allgemeinverfügung zu diesen Zeiten nun ebenfalls untersagt.

In einem Jahr 4400 Gewaltdelikte in um rund um den Bahnhof registriert

Die Bundes- und Landespolizei hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr insgesamt 4400 Gewaltdelikte im gesamten Bereich des Hauptbahnhofs registriert. Darüber hinaus gab es dort demnach 570 Drogen- und 2000 Eigentumsdelikte wie Raub und Diebstähle sowie 95 Verstöße gegen das Ausländerrecht. Bei den Raubdelikten im Umfeld des Bahnhofes seien vielfach Messer und Pfefferspray eingesetzt worden, heißt es im Bericht der Gemeinsamen Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum, in der Bundes- und Landespolizisten gemeinsam Dienst tun.

Insgesamt hat die Polizei im vergangenen Jahr am Leipziger Hauptbahnhof nach eigenen Angaben rund 4600 Kontrollen durchgeführt. Dabei sind etwa 2400 Personen durchsucht und rund 250 Platzverweise erteilt worden. Leipzig gilt als der gefährlichste Bahnhof in Sachsen.

Das droht jetzt bei Verstößen

Die Einhaltung des nun verhängten Messerverbotes an den Wochenenden wird durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und kontrolliert. Bei Verstößen gegen diese Allgemeinverfügung können die gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden. Wer gegen das Verbot verstößt, riskiere nun ein Zwangsgeld und ein Strafverfahren, so die Polizei. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
1 min.
Urteil wegen Mordes am Leipziger Hauptbahnhof rechtskräftig
Der BGH hat ein Urteil zu einem Mord am Leipziger Hauptbahnhof bestätigt. (Archivbild)
Ein Mann erdrosselt einen anderen an einem Schlafplatz für Obdachlose am Leipziger Hauptbahnhof. Die Verurteilung des Täters wegen Mordes ist jetzt rechtskräftig.
04.11.2025
2 min.
„Habe eine Bombe im Koffer“: Schlechter Witz am Flughafen Leipzig geht nach hinten los
In den Flieger kamen der Mann und seine Begleiter nicht mehr. Nun wird gegen ihn ermittelt.
Ein 58-Jähriger wollte mitsamt fünf anderen von Sachsen nach Ägypten fliegen. Im Sicherheitsbereich meinte er, einen dummen Witz reißen zu müssen. Polizei, Airline und Flugkapitän lachten nicht.
Patrick Hyslop
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel