  • Gegen Widerstand der Arbeitgeber: Sachsens CDU-Fraktion stimmt Rechtsanspruch auf drei Tage „Bildungsurlaub“ ab 2027 zu

Darauf soll ab 2027 auch in Sachsen ein gesetzlicher Anspruch bestehen.
Darauf soll ab 2027 auch in Sachsen ein gesetzlicher Anspruch bestehen. Bild: Katharina Kausche/dpa/Archiv
Handelten den Kompromiss zur Bildungszeit aus: die Landtagsfraktionschefs Henning Homann (SPD/links) und Christian Hartmann (CDU).
Handelten den Kompromiss zur Bildungszeit aus: die Landtagsfraktionschefs Henning Homann (SPD/links) und Christian Hartmann (CDU). Bild: Robert Michael/dpa
Ein breites Bündnis um DGB-Landesvize Daniela Kolbe und Landessportbund-Generalsekretär Christian Dahms sammelte vor der Landtagswahl 2024 mehr als 55.000 Unterschriften für „Fünf Tage Bildungszeit für Sachsen“.
Ein breites Bündnis um DGB-Landesvize Daniela Kolbe und Landessportbund-Generalsekretär Christian Dahms sammelte vor der Landtagswahl 2024 mehr als 55.000 Unterschriften für „Fünf Tage Bildungszeit für Sachsen“. Bild: Tino Moritz/Archiv
Sachsen
Gegen Widerstand der Arbeitgeber: Sachsens CDU-Fraktion stimmt Rechtsanspruch auf drei Tage „Bildungsurlaub“ ab 2027 zu
Redakteur
Von Tino Moritz
Nun hat die Unionsfraktion doch mehrheitlich für den Kompromiss mit Koalitionspartner SPD gestimmt – der dafür auch ein Zugeständnis beim Vergabegesetz gemacht hat.

Vor einer „unnötigen Entfremdung zwischen Unternehmen und der sächsischen CDU“ hatten die Chefs mehrerer Spitzenverbände die Unionsfraktion im Landtag gewarnt – genützt hat es am Ende aber wohl nichts. Die Mehrheit der 41 CDU-Abgeordneten hat sich am Dienstagnachmittag auf einer Sondersitzung hinter einen von der Fraktionsspitze zuvor...
