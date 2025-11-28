Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Glitzernde Gefahr: In den höheren Lagen kann es ab der Nacht glatt werden. (Symbolbild)
Glitzernde Gefahr: In den höheren Lagen kann es ab der Nacht glatt werden. (Symbolbild) Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Sachsen
Glatteis-Gefahr in Südwestsachsen: Hier müssen Autofahrer kommende Nacht aufpassen
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zu Samstag zieht Regen auf und trifft in Teilen der Region auf frostige Böden. Wo Sie vorsichtig fahren sollten.

Chemnitz.

Zwar fallen die Temperaturen in den kommenden Tagen insgesamt eher mild aus, aber in der kommenden Nacht ist im Bergland Vorsicht angesagt: Es könnte stellenweise glatt werden.

Ab etwa 800 Metern Höhe gibt es in der Nacht auf Samstag eine gefährliche Kombination: Zum einen sinken die Temperaturen teils auf -2 bis -1 Grad Celsius, der Boden ist aufgrund der frostigen Bedingungen entsprechend kalt. Teils liegt sogar noch Schnee. Dazu gesellt sich dann von Westen her eine Regenfront.

Glätte bis Samstagvormittag

„Dann kann gefrierender Regen teilweise für Glatteis sorgen“, warnt Stefanie Kaminski vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Entsprechend umsichtig sollten Autofahrer sein, wenn sie heute Nacht etwa im Erzgebirge unterwegs sind – und das noch bis in den morgigen Vormittag hinein.

Dann zieht die Front nach Tschechien ab, zum Mittag hin entspannt sich die Lage wieder, so die DWD-Expertin. Am Samstag klettert das Thermometer im Tiefland auf bis zu 9 Grad, im Bergland sind zwischen 2 und 3 Grad Celsius möglich.

Wie schaut es gerade am Nachmittag aus, wenn es zahlreiche Besucher zu den Weihnachtsmärkten zieht? Das hängt davon ab, wie viel Feuchtigkeit noch auf den Straßen verbleibt. Je nachdem, wie trocken oder nass es ist, gilt: „Dort kann es gegebenenfalls noch überfrieren.“

Vorsicht auch in der Nacht auf Sonntag?

Und in der Nacht auf Sonntag? Wird es auch dann wieder glatt? Das steht derzeit noch nicht fest. „Das hängt davon ab, inwieweit vielleicht nachts auch noch die Bewölkung aufreißt: Je stärker es aufreißt, umso leichter kühlt die Luftmasse ab.“ Wichtig jedoch: „Wir erwarten keinen Regen, der in Kältelöcher fällt und dementsprechend keine Glatteisbildung.“

Der Sonntag wird dann bei Höchstwerten von bis zu 10 Grad Celsius im Tiefland sowie 0 bis 5 Grad im Bergland erneut mild und zunächst trocken. Im Tagesverlauf nähert sich von Westen her die nächste Regenfront.

Droht dann erneut Glätte? Das ist momentan noch unklar. Kaminski rät den „Freie Presse“-Lesern: „Behalten Sie die Wetter-Warnlage im Auge.“

Wie startet Sachsen in die kommende Woche? Klar ist: Es bleibt wechselhaft bei Werten um die 8 Grad Celsius im Tiefland. „Typisch für die Jahreszeit“, so die Meteorologin. „Niederschläge wechseln sich dann mit trockenen Phasen ab.“ (phy)

